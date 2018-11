Tusenvis tar til gatene: «Ikke rør abortloven!»

– Erna Solberg og KrF har valgt å legge regjeringsforhandlinger inn i vår livmor. Vi er her for å sende en melding om at de ikke er invitert.

Slik åpnet konferansier Liv Gulbrandsen dagens demonstrasjon mot endringer i abortloven, i hovedstaden.

40 år etter at Stortinget vedtok loven om selvbestemt abort, har titusenvis av demonstranter tatt til gatene for å gi en klar beskjed til regjeringen:

«Ikke rør abortloven!»

På Facebook er det planlagt demonstrasjoner i 30 byer, og rundt 30.000 personer har vist interesse for arrangementene.

– Det har vært et enormt engasjement rundt dette, sier Ane Stø, leder av Kvinnegruppa Ottar, som er initiativtaker til demonstrasjon.

Tusenvis demonstrerer mot endringer i abortloven utenfor Stortinget i Oslo lørdag. Foto: Torgeir Strandberg/NRK

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at Erna Solberg har åpnet for å diskutere endringer i abortloven, dersom KrF går inn i regjeringen. Les mer om hva debatten går ut på her.

– Folk blir forbanna

Sv-nestleder Kirsti Bergstø er blant appellantene som taler til de som har møtt opp for å demonstrere utenfor Stortinget i Oslo.

Hun mener det brede engasjementet over hele landet viser tydelig hva folk mener om mulige endringer i abortloven.

– Når Erna Solberg legger retten til å bestemme over egen kropp på forhandlingsbordet, da blir folk forbanna og tar til gatene. Jeg tror vi blir mange nok i dag til at fornuften seirer. Vi har flertallet i ryggen, og leflinga med abortloven må legges vekk.

SV-nestleder Kirsti Bergstø ønsker å beholde abortloven slik den står i dag. – Det vil være et stort tilbakeskritt å kjempe for slag vi allerede har vunnet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rørt av engasjementet

Leder for Kvinnegruppa Ottar Ane Stø forklarer at de har fått inn over 100.000 kroner ved hjelp av en kronerulling på Vipps, for å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med arrangementet.

Hun sier at det store engasjementet har gjort inntrykk på henne.

Leder av Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø, mener det er viktig at folk tar til gatene for å markere motstand mot mulige endringer i abortloven. – Retten til selvbestemt abort har blitt et viktig fundament i det norske samfunnet. Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

– Det er ingen selvfølge at folk engasjerer seg og forstår at nå er det opp til deg og meg å forsvare disse rettighetene. Det viser at de forstår at vi ikke kan lene oss på noe noen har gjort før oss, eller stole på at noen andre ordner opp.

Oslo er bare ett av 33 steder over hele landet, hvor det arrangeres demonstrasjon lørdag. Foto: Torgeir Strandberg/NRK

«Abortlovens mor» kritisk til lovendring

Arbeiderpartipolitiker Ruth Ryste var sosialminister i Nordli-regjeringen mellom 1976 og 1979, og blir av mange omtalt som abortlovens mor.

Odvar Nordlis Arbeiderparti-regjering samlet til forberedende statsråd. Foto: Anne Lognvik/NRK

Ruth Ryste håper abortloven ikke blir endret Du trenger javascript for å se video.

Hun er ikke fornøyd med at Erna Solberg har åpnet for å diskutere endringer i abortloven, som hun selv var med på å innføre i 1978.

– Jeg trodde ærlig talt vi var kommet litt lenger. Hadde loven ikke fungert bra, kunne jeg forstått at de ønsket å revidere den. Men kvinnene sier jo at den har fungert og at de vil beholde den slik den er. Da synes jeg at vi skal lytte til kvinnene.

Ruth Ryste var blant de som kjempet hardest for å få gjennomslag for abortloven på Stortinget i 1978. 40 år senere er hun lei seg for at forslag til endringer i loven nå er oppe til diskusjon. Foto: Anne Lognvik/NRK

Ryste ble spurt om å holde appell under dagens markering i Porsgrunn, men takket nei fordi hun ønsker å gi plassen til noen andre.

– Nå er det en ny generasjon kvinner som vet hvordan abortloven fungerer. Så jeg synes at nå bør de unge kvinnene, og gjerne også de unge mennene, stå frem og kreve at vi vil beholde abortloven slik den er i dag.