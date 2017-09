Tusener av Sykkel-VM-deltakere kan bli strandet ved SAS-streik

FRYKTER KAOS: Sykkelpresident og Bergen 2017-sjef Harald Tiedemann Hansen krysser fingrene for at partene i flystreiken finner en løsning før torsdag. Foto: Jon Bolstad / NRK

Lørdag går startskuddet for sykkel-VM i Bergen.

Men dersom flygerne i SAS går ut i streik fra torsdag, kan det skape store problemer for arrangementet.

– Det er bortimot 1200 deltagere fra 100 nasjoner som kommer hit, og da snakker vi bare ryttere. I tillegg er det minst like mange i støtteapparatet, sier Bergen 2017-sjef Harald Tiedemann Hansen.

Håper på løsning

Selv har arrangøren det meste på plass, men frykter for at en streik fra torsdag kan ramme deltagerne som skal komme til vestlandshovedstaden over de neste dagene.

– Arrangementet vil jo gå uansett. Men mange nasjoner vil nok måtte booke om til andre selskap, få betydelig stressituasjon og kanskje økte kostnader, sier Hansen, som sier det er deltagerne selv som må sørge for å finne alternativ transport dersom streiken blir et faktum.

Nå oppfordrer han partene i konflikten til å prøve finne en løsning innen torsdag.

– Vi krysser fingrene. Det er utrolig synd for arrangementet hvis ryttere ikke kommer frem i tide. Det vil være tragisk, først og fremst for utøverne som ser frem til å komme hit og konkurrere, sier Hansen.

– Kan bli kaotisk

Sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund og flere av de norske syklistene skulle reist til Bergen med SAS fredag, men må nå forberede seg på å finne alternativ transport.

– Det blir en utfordring. Vi vet ikke om vi vil kunne booke om til andre selskaper, kjøre tog eller ta bil, sier Falk.

Han tror situasjonen kan bli vanskelig for utenlandske utøvere.

– Det er i alle fall en trøst at vi er i Norge og har mulighet til å kjøre. Det blir nok verre for lagene som kommer utenfra og kanskje skal videre med SAS fra Oslo til Bergen. Det kan bli kaotisk.

SAS har ennå ikke full oversikt over hvilke enkeltflyginger som rammes av en eventuell opptrapping av streiken, men har styrket beredskapen, forteller pressekontakt Tonje Sund onsdag.

– Det er klart at faren for storstreik skaper uro og påvirker bookingene. Vi har bemannet opp på kundeservice og på flyplassene for å bistå passasjerer, og gjør absolutt alt vi kan for å hjelpe de som blir rammet, sier Sund.