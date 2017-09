SAS-sjefen: Pilotforeningene truer vår eksistens

– Jeg håper at vi finner løsninger og unngår en konflikt, men vi er i en vanskelig situasjon, og jeg er ekstremt bekymret og urolig for at mange kunder kommer til å rammes, sier SAS-sjef Rickard Gustafsson til NRK.

Mandag ble det brudd i meklingen mellom flygernes fagforeninger og Torsdag kan samtlige SAS-flygere bli tatt ut i streik, og tusener av reisende kan bli rammet.

Onsdag kom selskapets svenske toppsjef til Oslo for å forsøke å finne en løsning på konflikten.

– Utfordrer det norske samfunnet

Gustafson beskriver konflikten med flygerne som «alvorlig».

– Dette er en veldig alvorlig situasjon der våre pilotforeninger faktisk utfordrer det norske samfunnet, setter våre kunder i en vanskelig situasjon og på sikt truer SAS og dets eksistens, sier Gustafson til NRK.

SAS-sjefen roser norske flygere, men mener fagforeningene Parat og Norsk Flygerforbund stiller urimelige krav.

– Det totale kravbildet med hensyn til både lønn og tjenestevilkår ville sammenlagt økt kostnadene for våre norske piloter i størrelsesordenen 20-25 prosent. Det er mangedobbelt av hva andre yrkesgrupper i det norske samfunnet har fått, og det kan vi ikke akseptere, sier Gustafson.

Håper på mekling

SAS-sjefen mener likevel selskapet har rettet en utstrakt hånd til flygerne.

– Vi har forsøkt intenstivt de siste dagene å komme i forhandling. Når det er en så vanskelig og låst situasjon som vi nå har, er det bra å få inn en ekstern, objektiv part, så jeg håper vi sammen kan møtes hos Riksmekleren så snart som mulig.

– Hvor lang streik tåler SAS?

– Hver dag i streik er én dag for mye. Hver dag vi ikke løser det, er det titusener av passasjerer som rammes, og det er selvsagt veldig alvorlig for selskapet.

Fagforeningene Norsk Flygerforbund har krevd mer forutsigbare arbeidstider enn det dagens avtaler legger opp til. Gustafson medgir at flygerne trenger forutsigbarhet i hverdagen, men mener selskapet har tatt hensyn til behovet.

– Det har vi i våre avtaler, vi har også sett på muligheter for å gjøre det mer attraktivt for dem. Men vi må ikke glemme at hvis man har valgt flyger som yrke, da må man også fly i helger, om sommeren og på helligdager. Det er da kundene er der, og det er da våre fly må være i luften.

– Kan ikke sammenlignes

STILLER OPP: Vegard Einan i Parat tar kritikken fra SAS-sjefen med fatning, men sier de er klar til å møtes til mekling igjen. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Nestleder Vegard Einan i Parat representerer rundt 200 av flygerne som nå kan bli tatt ut i streik. Han tar kritikken fra SAS-toppsjefen med stor ro.

– Vi er vant til at arbeidsgivere kaller kravene våre urimelige. Det er en del av dynamikken, men vi synes ikke det er så urimelig å kreve mer forutsigbarhet for egen fritid, sier Einan.

Han mener de norske flygernes vilkår ikke kan sammenlignes med deres svenske og danske kollegers, slik SAS-sjefen hevder.

– De norske flygerne flyr en helt annen operasjon. Vi har et stort innenriksnett og flyr mye korte ruter, og det kan ikke sammenlignes med det de gjør i Sverige og Danmark.

Einan vil likevel ta imot den utstrakte hånden fra Gustafsson.

– Vi har sagt siden vi startet forhandlingene i mars at vi stiller opp hvor som helst og når som helst. Så hvis Gustafson nå inviterer på nytt, stiller vi så klart opp.