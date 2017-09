SAS-streiken: – En kjemperisiko for begge parter å fortsette konflikten

Partene i SAS-konflikten har ikke hatt kontakt siden meklingen ble brutt mandag. Og i går gikk forhandlingsleder Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund hardt ut mot NHO Luftfart, og kalte anslagene deres om norske pilotlønner «fantastisk vrøvl». NHO-direktør Torbjørn Lothe svarte med å kalle pilotenes fortellinger for «røverhistorier».

– Det som skjer nå er en eskalering av konflikten, basert på ulik virkelighetsoppfatning og at man sår tvil om historiene til de ulike partene. Det gjør det vanskeligere å løse konflikten, sier Sverre Blandhol til NRK.

Han er ekspert i forhandlinger og konfliktanalyse, og professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO. Brandhol mener partenes tidvis krasse uttalelser og bruk av ultimatum vil gjøre det vanskelig å komme til enighet uten å tape ansikt.

Oppfordrer til dialog

Samtlige SAS-piloter kan bli tatt ut i streik torsdag 14. september. Charter-flightene er ikke berørt av den potensielle streiken, Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Ifølge forhandlingseksperten, utgjør den vedvarende konflikten en «kjemperisiko» for begge parter.

– For pilotene og SAS, er det en kjemperisiko å fortsette konflikten. Selskaper som Norwegian venter på at SAS kriger seg enda svakere. Det er veldig mye å vinne på å løse dette. Partene må få lov til å prøve ut streikevåpen og vise fasthet. Samtidig er det viktig at partene fortsetter dialogen, slik at konflikten ikke kommer ut av kontroll.

Brandhol understreker at konflikten dreier seg om saker som bør være mulig å løse hvis partene er villig til å diskutere relevante, objektive kriterier for hva som kan være riktige løsninger.

– Lønns- og arbeidsvilkår er faktiske, ytre ting som man kan få informasjon om. Det vil være nyttig for partene å sette seg ned å se på tallene, i et felles forsøk på å finne løsninger.

SAS: – Vi ønsker å komme til enighet

Tonje Sund, pressekontakt i SAS, sier flyselskapet er klar for å gjenoppta dialogen.

– SAS er klar for å komme tilbake til forhandlingsbordet når som helst. Vi har et stort ønske om å komme til enighet og unngå opptrapping på torsdag.

Sund mener det vil være umulig for SAS å gi norske piloter bedre vilkår enn sine skandinaviske kollegaer. Til tross for at forhandlingene nå er stillestående, fokuserer flyselskapet på å få ut informasjon til passasjerer som kan bli berørt dersom streiken opptrappes.

– Vi vil informere dem fortløpende om hvordan de skal forholde seg til situasjonen, som vi forstår godt at skaper uro. Vi gjør alt vi kan for å redusere konsekvensene for passasjerene.

Hun sier det er svært viktig for flyselskapet å unngå konflikt.

Lippestad: – Dette er en svær belastning

Forhandlingsleder i Norsk Flygerforbund, Jens Lippestad, sier pilotforeningene ikke har hørt noe fra SAS siden partene forlot hverandre mandag morgen.

Forhandlingsleder Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund mener SAS ikke har tatt kontakt med pilotforeningene etter meklingen ble brutt mandag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det som sies nå, er et mediespill. SAS kan ikke bare si at de vil forhandle – vi har forhandlet i en evighet, og vi gav et siste tilbud. Når de vil komme oss i møte, stiller vi gjerne til nye forhandlinger. Vi har vist dem hvor vår bunnlinje var, og det har vi demonstrert ved å gå ut i streik. Det er en svær belastning for oss, sier han til NRK.

Charter-flightene er ikke berørt av den potensielle streiken. Det vil si reiser som er booket via turoperatør som for eksempel TUI, Apollo, der flightnummer på din billett er SK7000-7999.

– Selv om vi tok ut alle piloter i streik, så har vi gitt dispensasjon for charter-produksjon. Vi har inngått en avtale med SAS om dette, sier Lippestad.