Flystreiken i SAS: Partene anklager hverandre for «røverhistorier» og «fantastisk vrøvl»

Ifølge direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart tjener en SAS pilot 1,2 millioner kroner i snitt. Dette er langt ifra sant for de aller fleste, sier Jens Lippestad, forhandlingsleder i Norsk Flygerforbund.

– NHO er ute med noe fantastisk vrøvl. En del av det som blir sagt derfra er rett og slett provoserende. Vi starter med 37 000 i måneden for en nybegynner-pilot som har en milliongjeld. Det er langt under våre konkurrenter. Vi har blitt en slags lavprisbutikk med piloter i SAS i dag, sier Lippestad.

Han legger til at kun piloter som har vært i yrket i over 20 år, får en lønn som tilsvarer NHOs anslag. Lippestad mener de generelle arbeidsvilkårene er dårligere i Norge enn i skandinaviske naboland.

Jens Lippestad fra Norsk Flygerforbund har vært forhandlingsleder i konflikten mellom piloter og arbeidsgiver. Han mener NHOs utsagn er rent vrøvl. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Norsk Flygerforbund har allerede tatt ut to piloter av «symbolske» grunner, sier forhandlingslederen. Han tror all rutetrafikk som blir fløyet av norske SAS-piloter vil stanse opp som følge av streiken.

– NHO er nå ute og prøver å svartmale – det kommer mange løgner og påstander om oss. De viser egentlig bare sin totale inkompetanse på luftfart.

NHO Luftfart: – Pilotene forteller en røverhistorie

Torbjørn Lothe mener fortellingene til pilotforeningene er rene røverhistorier.

– Arbeidsgiver og NHO luftfart har kommet med et svært godt tilbud, som ligger langt utover det tilbudet man har fått i Sverige og Danmark. Det er en røverhistorie å si at man har fått et dårligere tilbud, og at man har spilt gruppene ut mot hverandre. Tvert imot har man forsøkt å lage en lik løsning for alle piloter i skandinaviske land, og det sier de norske pilotene nei til – til tross for at de har millionlønn og gode arbeidstidsvilkår som er av de beste i bransjen, sier direktøren i NHO Luftfart til NRK.

Ifølge Lothe er pilotene blant de best betalte i SAS og i det norske samfunn for øvrig. Han mener også at arbeidstidene deres er rimelige.

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener pilotforeningene kommer med røverhistorier, og at de jobber under langt bedre vilkår enn sine europeiske medarbeidere. Foto: NHO

– De jobber 175–180 dager i året, og i snitt 4 dager per uke. De flyr mye mindre enn de fleste andre piloter rundt omkring i Europa, og skal SAS være konkurransedyktig, må pilotene arbeide. Du kan ikke kreve mer lønn og mindre arbeidstid.

– Vi oppfordrer pilotene til å ta til vettet, komme tilbake til forhandlingsbordet, og akseptere den løsningen som alle andre i selskapet har akseptert.

Vegar Einan, nestleder i fagforeningen Parat, sier pilotene i SAS ikke har den samme forutsigbarheten som vanlige arbeidstakere. Dette er et problem, mener han.

– Det hjelper lite når NHO drar frem lønnsnivået, for forutsigbarhet er noe man trenger uansett.

Konfliktens kjerne

Tidligere i dag kom det frem at 588 SAS-flygere bli tatt ut i streik allerede på torsdag. I så fall vil det bli totalstans i rutetrafikken til flyselskapet.

Forhandlingene, som har pågått i et halvt år, har dreid seg om innføringen av bedre kontroll på arbeidsbelastningen på piloter som jobber i helvariabelt system, i tillegg til krav om utvidete weekend-begrensninger.

– Det vi nå sitter igjen med som siste og eneste krav, er å oppnå en timebegrensning på hvor mange timer man kan jobbe i løpet av en måned, slik som svenskene har, sier Lippestad.

SAS jobber intenst for å få til en løsning på konflikten før opptrapping blir et faktum.