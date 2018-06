Trump ber Norge oppfylle Natos to-prosentmål

VG har fått innsyn i brevet og omtaler det tirsdag.

Trump og Solberg møtes på NATO-toppmøtet om to uker. I brevet fra USAs president kommer det frem hva som ventes av Norge.

– Norge er det eneste av Nato-landene som grenser mot Russland, som mangler en troverdig plan for å bruke to prosent av BNP på forsvar, skriver den amerikanske presidenten i brevet.

I brevet som er datert 19. juni i år, omtales Norge som Natos «øyne og ører» langs nordflanken.

– Det blir stadig vanskeligere å forsvare overfor amerikanske borgere hvorfor noen land fortsetter å unnlate å nå våre felles sikkerhets-forpliktelser, skriver Trump fra Det hvite hus.

Løfte fra 2014

Nato-landene ble enige om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) på forsvar på toppmøtet i Cardiff i Wales i 2014.

Men Norge er, i likhet med mange andre Nato-land, foreløpig langt unna å nå målet. I fjor brukte regjeringen 1,62 prosent av BNP på forsvar, mens den i år ligger an til å bruke 1,56 prosent.

Forsvarsdepartementet har tidligere anslått at BNP-andelen for Norges del vil ligge i spennet 1,58-1,71 prosent i 2020.

Ingen garanti

Forsvarsbevilgningene ble også tema da Solberg holdt sin halvårlige oppsummering tirsdag. Da lovte hun å løfte forsvarsbevilgningene fram mot 2024, men kunne ikke garantere at Norge da vil bruke 2 prosent av BNP på formålet.

– Vi kan ikke garantere at vi har nådd 2 prosent i 2024, men vi skal legge som premiss for arbeidet med langtidsplanen at vi skal løfte ytterligere, sa Solberg.

Hun påpeker at de største økonomiske investeringene i dagens langtidsplan er lagt til de første fire årene. Deretter flater det ut. Solberg viser til enigheten i Nato om å ha som målsetting at hvert land nærmer seg å bruke 2 prosent av BNP i 2024.

– Vi skal følge målsettingen fra Cardiff-toppmøtet. Det betyr at vi kommer til å se en betydelig satsing også i perioden 2021–2024 på å løfte forsvarsbevilgningene i hvert enkelt statsbudsjett.