Tror Norges Bank vil framskynde renteøkning

Flere økonomer uttalte i januar at de venter en renteoppgang i starten av neste år.

Frykt for renteoppgang utpekes som hovedårsak til børsraset på i de internasjonale markedene og på Oslo Børs.

En norsk økonomiprofessor tror Norges Bank nå kommer til å framskynde renteøkning i Norge.

Ikke så rik likevel

PUSSIG: – Det som er litt pussig er at markedene faller fordi det går bra. Når det går bra vil rentene gå opp, og det er negativ for aksjer, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

AVVENTER: Neste rentemøte i Norges Bank er 15. mars. – De vil uansett vente til første ordinære rentemøte med å skissere en renteheving, tror Knut Anton Mork, økonomiprofessor ved NTNU. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Styringsrenta i Norge ligger nå på 0,5 prosent, for Norges Bank mente i januar at det fortsatt var behov for å stimulere den norske økonomien via pengepolitikken.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, sier rentenivået i Norge følger rentenivået utafor Norge.

– Jo høyere rentene er internasjonalt, jo høyere blir rentene også her hjemme i Norge. Vi har allerede sett at oppgangen i renteforventning i USA også slår ut i økte renteforventninger her i Norge, sier Olsen.

Knut Anton Mork, økonomiprofessor ved NTNU, mener det er vanskelig å spå hvilke effekter børsfallet kan få på norsk økonomi. Han venter de følgende to effekter:

1. Noe lavere privat forbruk.

– De som sitter med norske aksjer har lidd noen tap og er ikke så rike som de hadde trodd. Det kan gå utover privat forbruk og muligens påvirke boligmarkedet, sier Mork til NRK tirsdag formiddag.

2. Framskynda renteøkning

– Jeg heller i retning av at Norges Bank kommer til å skynde seg mer med renteøkninga enn de har varsla til nå. De har skissert renteøkning i starten av neste år, men nå tror jeg de vil heve renta et kvartal eller to tidligere enn de har sagt, sier Mork.

– Frykten har tatt over

Etter en kraftig nedtur på amerikanske børser mandag, falt aksjekursen på børser i Asia tirsdag morgen lokal tid. Analytikere har kalt fallet for en nødvendig og venta korreksjon.

Fallet på Dow Jones-indeksen var det største på én dag siden finanskrisen i 2008, målt i poeng.

Som andre økonomer har pekt på de siste dagene, mener Mork at utsikter til høyere renter er årsaken til børsfallet.

– Det har begynt å gå klarere opp for en del investorer at rentene er på vei oppgaver på begge sider av Atlanteren, sier Mork.

Olsen i Nordea Markets sier det ser ut som at «frykten har tatt over».

– Bevegelsen vi har hatt det siste døgnet er vanskelig å forklare med mer fundamentale forhold. Det er nærmest å betrakte som et ras, men det er sånt som kan skje i et aksjemarked hvor frykten blir stor, sier Olsen.