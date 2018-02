– Det er ikke fare for nedgangstider. Det er snarere fare for at økonomien skal bli overopphetet, sier Torsten Slok, internasjonal sjeføkonom i Deutsche Bank til Washington Post.

DEUTSCHE BANK: Er høyt respektert på Wall Street og i resten av finansverden. De mener nedgangen er en nødvendig korreksjon av markedene. Foto: LUKE MACGREGOR / Reuters

Det har vært børsfest i USA i mange måneder. Industriindeksen Dow Jones har steget 24 prosent på bare ett år.

Stadig bedre økonomiske utsikter og Trump-administrasjonens næringslivsvennlige politikk har nærmest skapt eufori blant investorene.

På fredag kom sysselsettingstall som viste den sterkeste lønnsveksten på nesten ett tiår. Da fikk markedene nærmest for mye Møllers tran, og investorene begynte å selge.

I går falt Dow Jones indeksen med 1137 poeng, det største poengfallet på en eneste dag i industriindeksens historie. Fallet på 4,46 prosent er det kraftigste siden 2011.

Laster Highcharts-innhold

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Frykten for vekst

Frykten for at det går så bra at lønninger og priser skal stige raskere enn forventet er hovedgrunnene til at investorene har solgt unna de siste dagene.

Dersom dette skjer, frykter markedene at den amerikanske sentralbanken ikke skal klare å holde prisstigningen, eller inflasjonen, under kontroll, og kan bli tvunget til å øke rentene raskere enn varslet.

Federal Reserve har planlagt tre langsomme renteøkninger i år, men inflasjonspress kan tvinge USAs ferske sentralbanksjef Jerome Powell til å endre denne planen.

VIL «THE FED» ØKE RENTENE? Inflasjonspress kan tvinge USAs ferske sentralbanksjef Jerome Powell til å øke renta. Foto: Andrew Harnik / AP

Innebygget optimisme

Amerikanske investorer er blitt godt vant til forutsigbarhet de siste årene. Avgåtte Janet Yellen, som var sentralbanksjef fram til i forrige uke, la planer for renteøkninger halvannet år fram i tid. Hun varslet i 2013 at renter og inflasjon ville gå opp etter hvert. Nå har altså denne spådommen blitt virkelighet.

Denne forutsigbarheten og de stadig bedre utsiktene for amerikansk økonomi har ført til en kunstig sterk børsvekst, mener noen økonomer.

Blant dem er Karsten Junius, sjeføkonomi Bank J. Safra Sarasin,

–Det siste året har vært svært merkelig og markedene har oppført seg kunstig, sier han til CNBC. Junius er blant dem som mener børsfallet nå er en sunn og nødvendig korreksjon.

EN MANN FOR WALL STREET: Trump-administrasjonens næringslivsvennlige politikk har nærmest skapt eufori blant investorene. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Skryter mer enn vanlige presidenter

President Trump er uvanlig på mange måter; også fordi han skryter mye og ofte av børsoppgang.

Dette pleier amerikanske presidenter å være forsiktige med. Markedene kan bevege seg både opp og ned, og det kan være greit å la være å ta munnen for full.

Mens markedene stupte som verst i går ettermiddag, sto imidlertid Trump på talerstolen på et folkemøte i Ohio og lovet enda høyere lønninger og mange flere industriarbeidsplasser.

Han har helt rett i at utsiktene for USAs økonomi og for næringslivet er lysere enn på lenge, også på grunn av hans egen politikk.

Men analytikerne peker også på at den store skattereformen Trump administrasjonen fikk gjennom Kongressen før jul, nesten var for gode nyheter for markedene. Den bidro til å vippe optimismen over i eufori og fikk investorene til å øke forventningene sine til urealistiske nivåer.

Uro for sparepenger

Mange amerikanere sparer i aksjer, og en kraftig børsnedgang får relativt raskt konsekvenser for dem.

Det voldsomme raset de siste dagene har ført til store kortsiktige tap for mange, men det vil snart bli avløst av ny oppgang, mener de aller fleste eksperter som har kommentert situasjonen det siste døgnet.

Spørsmålet nå er om fallet først vil fortsette en stund til. Børsene har gått så bra at de ikke lenger er vant til slike fall som vil har sett de siste dagene, og det skaper en viss usikkerhet for hvordan psykologien i markedene vil utfolde seg videre.