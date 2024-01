I nyttårstalen varslet det danske statsoverhodet om sin abdikasjon. Og i dag skjer det. Det er første gang på nesten 900 år at en dansk monark abdiserer frivillig.

Nøyaktig klokken 13.37 kjørte dronning Margrethe ut fra slottet Amalienborg til Christiansborg, for å møte i statsråd klokken 14 hvor hun skulle signere papirene som gjør at hun går av som dronning.

Gullkaréten, eskortert av Gardehusar-regimentets Hesteskorte, kjørte gjennom et enormt folkehav.

Hundretusenvis av dansker har møtt opp for å takke av en dronning som mange setter høyt og hilse den nye kongen og dronningen.

Københavns gater er fulle av skuelystne når Dronningen skal abdisere. Du trenger javascript for å se video. Københavns gater er fulle av skuelystne når Dronningen skal abdisere.

Kom som kronprins, dro som konge

Samtidig med dronningen forlot også kronprinsparet Amalienborg, i kongehusets praktbil, en Rolls Royce fra 1958 som kalles «Store krone».

De ankommer som kronprinspar, og drar som kongepar. Du trenger javascript for å se video. De ankommer som kronprinspar, og drar som kongepar.

Kronprins Frederik sluttet seg til statsrådet, sammen med sin sønn, prins Christian.

Der så han moren sette navnetrekk på erklæringen om abdikasjon, som gjorde at han ble kong Frederik 10 og overtar som statsoverhode. Og den 18 år gamle Christian ble kronprins Christian.

Deretter reiste dronning Margrethe seg opp, og med et nikk og en håndbevegelse bad hun den nye kongen overta plassen på enden av bordet før hun selv tok sin stokk og forlot rommet.

Dronning Margrethe underskriver erklæringen om abdikasjon i statsrådet på Christiansborg slott i København søndag den 14. januar 2024. Foto: NTB

Et kvarter etter, klokken 14.15 kjørte «Store krone» ut fra Christianborg igjen.

Da var det dronning Margrethe som satt i bilen, nå som avgått monark etter 52 år.

Dronning Margrethe har gått av. Du trenger javascript for å se video. Dronning Margrethe har gått av.

Hilsen fra sin svenske fetter

Sveriges kong Carl Gustaf har i anledning dagen sendt en hilsen til dronningen.

Han innleder hilsenen med: «Deres Majestet, kjære kusine Daisy».

Kongen sender dronning en varm takk for det gode samarbeidet gjennom mange år. Han skriver at Margrethe som Danmarks dronning har vært en garanti for et nært forhold mellom Danmark og Sverige, og han ønsker henne lykke til videre.

«Du går nå inn i en endret rolle, men vennskapet mellom oss består, inderlig og konstant.» skriver han.

Her er fem spørsmål og svar om tronskiftet i Danmark.

Skal den nye kongen, kong Frederik, krones?

Nei, Danmark kroner – i likhet med Norge – ikke lenger sine monarker, i motsetning til Storbritannia.

Frem til 1648 ble kongene kronet også i Danmark. Etter det var det en periode der de nye kongene ble salvet, men ikke kronet, men etter at Danmark fikk sin grunnlov i 1849 og gikk fra å være et enevelde til et konstitusjonelt monarki, er monarkene verken blitt kronet eller salvet.

Nå utropes den nye monarken av den sittende statsministeren.

Det er heller ikke planlagt noen senere signingsseremoni for den nye danske kongen, slik både kong Harald og hans far kong Olav har gjort det i Norge.

Dronning Margrethe skal beholde dronning-tittelen, får Danmark nå to dronninger?

Det blir to med dronning-tittel, men ikke to regjerende dronninger.

Dronning Margrethe kommer fortsatt til å ha tittelen Hennes Majestet Dronning Margrethe også etter at hun har abdisert.

Samtidig har Danmark da fått en ny dronning, Hennes Majestet Dronning Mary.

Men det er bare én regjerende dronning til enhver tid, og det vil nå være Mary.

Det blir derfor hun som har tittelen i bestemt form, Hennes Majestet Dronningen, ikke Margrethe.

Barn har kledd seg ut som soldater i Den kongelige livgarde i anledning dagen. Foto: Marius Christensen / NRK

Kommer dronning Margrethe nå til å trekke seg helt tilbake, eller hvordan blir hennes rolle fremover?

Når dronning Margrethe nå går av som dronning av Danmark, blir hun mindre synlig, men hun forsvinner ikke nødvendigvis helt fra offentligheten.

Hun kan være riksforstander – en som ivaretar monarkens oppgaver dersom både den nye kongen, kong Frederik, og den nye kronprinsen, kronprins Christian, er på privat opphold utenlands eller er sykmeldt.

Hoffet opplyser også at hun kommer til å fortsette å representere det danske kongehuset «på sin måte». Nøyaktig hva hun skal gjøre, skal nå hennes nye hoff avgjøre.

Mennene på syklene er en sykkelklubb fra Dragør på Nordsjælland. De har syklet til Amalienborg og de istemmer gjerne i"kong Frederik lenge leve HURRA HURRA HURRA". Foto: Marius Christensen / NRK

Hvordan blir den nye kronprinsens rolle når 18 år gamle prins Christian nå blir kronprins?

Christians formelle rolle blir annerledes fra søndag, når han «rykker opp» og går fra å være prins til kronprins, men han vil ikke umiddelbart jobbe synlig mye mer for kongehuset.

Han er fortsatt bare 18 år og skal først og fremst være skoleelev. Han vil bli skjermet for å gi ham rom til å være ungdom og forme egen identitet.

Hvilke konsekvenser får tronskiftet?

Foruten at Danmark for et nytt kongepar og en ny kronprins, følger det også andre endringer med tronskiftet.

Den danske Nationalbanken vil trykke opp nye mynter med bilde av dne nye kongen, og de danske kronjuvelene skal nå kun brukes av dronning Mary og ikke dronning Margrethe.

I tillegg får tronskiftet konsekvenser for over 100 bedrifter, fra Lego og Carlsberg til Rhanders Hanskefabrikk. Det har nemlig vært 104 danske virksomheter, samt fem utenlandske virksomheter, som har kunnet kalle seg kongelig hoffleverandør, et «stempel» som virksomhetene selv sier har vært av stor verdi for dem. Men tittelen bortfaller med tronskiftet.

Om ordningen med kongelig hoffleverandør skal fortsette med den nye kongen, og hvem som i så fall da får den ærefulle tittelen, blir først avgjort senere.

– Det ga meg en klump i magen da jeg leste det. Det betyr jo riktig mye for oss, sa Rina Hansen, eier av Rhanders Hanskefabrikk, til Danmarks Radio.

Alle dronning Margrethes og det nye kongeparets tidligere beskytterskap opphører også. Hvilke organisasjoner som vil bli kastet kongelig glans over videre, og av hvem i den danske kongefamilien, blir avgjort senere.