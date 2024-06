Danmark varsler lovendringer etter dokumentaren «Den sorte svane»

Den sorte svane er en undersøkende dokumentarserie på fem episoder som du kan se på NRK TV. Den er produsert av TV 2 Danmark og Wingman Media, og co-produsert av NRK.

Serien omhandler Amira Smajic som ikke ser noen annen utvei fra sin kriminelle fortid enn å kutte alle bånd, og bidra til å avdekke hvordan kriminaliteten foregår.

For å kunne dokumentere kriminelle handlinger og medvirkning til dette, gjenopptok Smajic sin virksomhet som rådgiver for de kriminelle. Et kontor ble satt opp med skjult kamera, og hun tok kontakt med sine tidligere kunder for å fortelle at hun nå var tilbake. Et premiss for at TV 2 Danmark engasjerte Amira var at hun ikke skulle delta i kriminelle handlinger eller oppmuntre til dette. Det skulle være deltagerne som inkriminerte seg selv gjennom sine ærender til henne.

Prosjektet innebærer en betydelig sikkerhetsrisiko, og sikkerheten har vært høyt prioritert gjennom hele produksjonen. Politiet er orientert, og Smajic har også benyttet seg av TV 2 Danmarks sikkerhetstilbud.

Amira har prøvd å stoppe produksjonen gjennom to rettsinnstanser, og tapt begge. Bakgrunnen er en konflikt mellom danske TV 2 og Amira, der TV 2 mener å ha avslørt at Amira kan ha gjort ulovlige handlinger samtidig som hun deltok i prosjektet.

NRK gjorde et selvstendig intervju med Smajic i oktober 2023, et halvt år etter at de skjulte opptakene ble gjort, og før konflikten med TV 2. NRK har hele tiden fulgt opp hvilke sikkerhetstiltak som er gjort fra den danske produksjonens side, og har gjort egne redaksjonelle vurderinger for publiseringen av serien og andre saker tilknyttet den.