Nå rykker Danmarks prins opp – disse skal overta Europas monarkier

Den nye generasjonen tronarvinger.

Da prins Christian fylte 18 år og ble myndig i oktober, sto de samlet:

Prinsesse Estelle av Sverige (11)

Prinsesse Ingrid Alexandra av Norge (19)

Prins Christian av Danmark (18)

Prinsesse Catharina-Amalia av Nederland (20)

Prinsesse Elisabeth av Belgia (22)

Europas fremtidige dronninger og konge.

Prinsesse Leonor ble 18 i oktober og avla da eden i Spania. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Spanske prinsesse Leonor (18) var ikke med til feiringen i København og er dermed ikke med på bildet.

Men som det spanske kongeparets eldste datter, er hun Europas yngste kronprinsesse og Spanias neste monark.

– Jeg vil gi alt

– Jeg setter min ære i å tjene mitt land, sa prins Christian.

Det var hans første offisielle tale. Han fniste litt og kremtet. Erkjente at han var nervøs.

Han fylte 18 år og ble feiret med gallamiddag i København.

– Selvfølgelig vil jeg gjerne være den best tenkelige tronarving, men jeg kommer helt sikkert til å gjøre feil. Jeg kan ikke love perfeksjon, for hva er vel det. Men jeg kan love dedikasjon. Jeg vil gi alt jeg har, og lære alt jeg kan, sa han og pekte frem mot jobben han er født til:

– Jeg skal finne min vei, selv om den fører et kjent sted.

Christian trer nå frem som Danmarks nye kronprins. Her er han da 18-årsdagen hans ble feiret med gallamiddag på Christiansborg slott i København. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Hans borddame den kvelden var prinsesse Ingrid Alexandra. Et annet ungt menneske født inn i samme skjebne.

Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Christian skal begge bli monarker en dag. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

En dag skal de arve hvert sitt kongerike.

Prinsesse Ingrid Alexandra skal bli dronning av Norge, og prins Christian konge av Danmark.

For den danske prinsen har den store oppgaven allerede rykket ett skritt nærmere.

Prins Christian gikk ut på balkongen på Amalienborg slott og tok imot hyllesten fra de mange fremmøtte da han fylte 18 år. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Underskrev ed – men skal først og fremst være skoleelev

Når farmor dronning Margrethe nå abdiserer, og far kronprins Frederik blir konge, blir samtidig Christian Danmarks nye kronprins.

Nummer én i arverekken til den danske tronen. Danmarks neste konge.

Nå går Christian inn i en ny kongelig rolle når han blir kronprins. Her er han på 18-årsdagen i oktober. Foto: Dennis Stenild, Det danske kongehuset

Ansvaret om å styre riket kan allerede legges på hans skuldre. For eden – eller «en høytidelig erklæring om at han vil overholde grunnloven» – underskrev han i statsråd like etter 18-årsdagen.

Men selv om han nå blir kronprins, skal Christian, som går i 2. klasse på videregående, først og fremst være skoleelev også i tiden som kommer.

Han vil bli skjermet for å gi ham rom til å være ungdom og forme egen identitet. Det bekrefter det danske hoffet.

Fra konger til dronninger

Når dronning Margrethe nå abdiserer, og Frederik blir danskenes konge, er det bare menn som er de regjerende monarkene i Europas kongedømmer.

Men ved neste generasjon ser bildet ganske annerledes ut:

I fem av de europeiske kongedømmene blir det etter hvert kvinnelige regenter: I Norge, Sverige, Belgia, Nederland og Spania.

I Norge er riktignok ikke prinsesse Ingrid Alexandra den første i arverekken. Hennes far, kronprins Haakon, er vår neste monark, før det er hun som skal overta tronen etter ham.

Prinsesse Ingrid Alexandra er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det, sa prinsesse Ingrid Alexandra til NRK da hun ble myndig.

– Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i.

Etter at prinsesse Ingrid Alexandra var ferdig på videregående i fjor sommer, har hun jobbet skoleassistent og miljøarbeider på en barne- og ungdomsskole i Oslo.

Nå er hun klar for Forsvaret og har akkurat tatt fatt på tolv måneders førstegangstjeneste i Skjold leir i Indre Troms.

Sa fra seg millionlønn

Både prinsesse Catharina-Amalia av Nederland (20) og prinsesse Elisabeth av Belgia (22) er nummer én i arverekken i sine hjemland og er dermed det vi i Norge ville ha kalt kronprinsesser.

Prinsesse Catharina-Amalia av Nederland og prinsesse Elisabeth av Belgia gikk sammen inn til feiringen av prins Christian. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Da prinsesse Catharina-Amalia fylte 18 år i desember 2021, sa hun at hun ikke er klar til å bli dronning ennå, men at hun kommer til å bli det og er innstilt på å vie livet sitt til tjeneste for landet.

Hun blir dronning av Nederland etter sin far kong Willem-Alexander.

Kong Willem-Alexander har vært Nederlands konge siden 2013. Bak ham følger datteren Catharina-Amalia. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Den nederlandske prinsessen skulle egentlig ha fått apanasje, en kongelig lønn, på flere millioner kroner fra hun fylte 18 år, men sendte et brev til statsministeren og skrev at hun ikke ville ha pengene.

Årsaken var at hun skulle ha et hvileår etter videregående, før hun skulle studere. Hun mente derfor det var feil å motta kongelig lønn, så lenge hun ikke kunne jobbe fullt som kronprinsesse.

«Jeg finner det ubehagelig så lenge jeg ikke gjør noe for pengene, og mens andre studenter har det mye vanskeligere, spesielt i denne perioden med koronaviruset,» skrev hun.

Første kvinnelige tronarving

Prinsesse Elisabeth var bare elleve år da hun ble Belgias kronprinsesse, som det eldste barnet til kong Philippe og dronning Mathilde av Belgia.

Prinsesse Elisabeth er den første kvinnelige tronarvingen i Belgia og skal en dag overta tronen etter sin far. Foto: Olivier Hoslet / AP

I Belgia var det tidligere, i likhet med i Norge, bare prinser som kunne arve tronen, men den loven ble endret i 1991. Elisabeth blir dermed den første regjerende dronning i Belgia når hun en dag overtar tronen etter sin far.

Da hun fylte 18 år i 2019, slo hun fast:

– Belgia kan stole på meg.

Elisabeth har gått på den belgiske krigsskolen og har studert historie og politikk.

I lære

Prinsesse Estelle av Sverige er, i likhet med prinsesse Ingrid Alexandra, nummer to i arverekken i sitt hjemland.

Prinsesse Estelle er det eldste barnet til svenske kronprinsesse Victoria og skal arve tronen etter henne.

Men sin unge alder til tross, så har 5.-klassingen Estelle allerede vært med på en rekke offisielle oppdrag.

Spanske prinsesse Leonor (18), som tidligere har gått på skole i Wales, startet tre års militærtrening i Spania i august i fjor.

Da hun fylte 18 år og ble myndig i slutten av oktober, avla hun eden og sverget å opprettholde den spanske grunnloven, respektere rettighetene til borgerne og regioner og være trofast mot kongen.

– På denne viktige dagen ber jeg dere om å sette deres lit til meg, slik jeg har satt min lit i framtiden til vår nasjon, sa prinsesse Leonor i sin tale.

– Jeg vil alltid ta med meg det som er det beste for landet vårt, inn i alt jeg gjør på alle områder i livet. Jeg skal gjøre meg fortjent til borgernes tillit, og jeg skal gjennomføre mine forpliktelser med total dedikasjon.