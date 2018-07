– Jeg så at en del skrev om det, men det stemmer ikke. Jobben var ikke å være vaktbikkje, og heller ikke noe gissel, som andre skrev.

Målet med å få en Venstre-representant inn i Justisdepartementet, var snarere å unngå unødige konflikter mellom regjeringspartiene, ifølge Rotevatn.

– Det er mye politikk på justisfeltet som har kimer til konflikt i seg. Innvandring, personvern og politibevæpning er spørsmål det er mye krangling om. Da er det en fordel at vi klarer å luke ut en del uenigheter før de blir for store, forklarer han.

Sveinung Rotevatn (V) Ekspandér faktaboks 31 år gammel statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Startet på en mastergrad i jus mens han var leder for Unge Venstre i 2007, som han fullførte da han ikke ble gjenvalgt til Stortinget i fjor

Oppvokst på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, bor i Oslo

– Norge er tjent med innvandring

Som Unge Venstre-leder tidlig på 2010-tallet tok han til orde for sterk liberalisering av norsk politikk. I et intervju med Morgenbladet, som fikk tittelen «Blå hippie», trakk han fram legalisering av narkotika, aktiv dødshjelp og sexkjøp som viktige saker.

Og fri innvandring.

– Er det også ditt standpunkt i dag?

– Det er i hvert fall mitt utgangspunkt at det bør være et mål å ha friest mulig bevegelse over landegrensene, men jeg tenker at ting bør skje gradvis, sier Rotevatn.

– Har du behov for asyl, skal du få det. Arbeidsinnvandring er et spørsmål om noen har behov for arbeidskraften din. Vi har helt fri arbeidsinnvandring i Europa i dag. Det har fungert godt og tjener Norge godt. Det bør ikke avskrekke noen, utdyper han.

– Hvordan ble du en blå hippie?

– Som Unge Venstre-leder fremmet jeg et veldig liberalt samfunnssyn, både i verdispørsmål, som hippiene, men også i økonomiske spørsmål, i den forstand at staten skal ha en begrenset rolle. Det har mange kalt en blå hippie. Det tenker jeg er en grei merkelapp.

HIPPIE I DRESS: Sveinung Rotevatn er komfortabel med å bli kalt «blå hippie». Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Avstanden preger hverdagen

Kontrasten er stor mellom Rotevatns drøm om åpne grenser til Listhaugs advarsler mot å bære folk til landet på gullstol. Samarbeidet i departementet har likevel vært godt, ifølge statssekretæren.

– Det var, og er, ganske stor avstand mellom Venstre og Frp. Og dermed også mellom meg og Sylvi Listhaug. Det er selvfølgelig noe som setter sitt preg på hverdagen, samtidig som vi jobbet med en felles politikk, sier han.

STATSSEKRETÆR: 17. januar ble Sveinung Rotevatn (V) statssekretær og Sylvi Listhaug (Frp) justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Bildet er tatt under nøkkeloverrekkelsen i Nydalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

De to fikk bare to måneder sammen i departementet før Listhaug måtte gå av som statsråd. Hennes erstatter ble Tor Mikkel Wara – en av liberalistene som meldte seg ut av Frp etter å ha tapt maktkampen på Bolkesjø.

– Jeg skal ikke karakterisere Sylvi og Tor Mikkel for mye, men jeg vil si at de har litt ulik stil. Samtidig har begge to vært justisministre på den samme politiske plattformen. Jeg opplever at begge har jobbet samvittighetsfullt for å gjennomføre den.

– Det kan hende forskjellen oppleves som større der ute, enn den gjør i departementet. Sylvi Listhaug og jeg fungerte helt OK, og jeg opplever at samarbeidet med Tor Mikkel også er godt, legger han til.