Treningssentre tar grep mot kroppspress for menn

Været blir varmere i takt med stadig fullere treningssentre.

– Vi merker at det er et rush med mennesker som vil trene nå. Det virker som det er siste innspurt før sommeren, sier Morten Hellevang, administrerende direktør i Evo til NRK.

UNDERSØKELSE: Da NRK i fjor spurte gutter om hva de mente var viktigst, var det ansikt og mage som tronet på toppen av hva som ble ansett som «veldig viktig»at så bra ut.

Treningssentre er møtesteder for mennesker som trener for å oppnå god helse og sunne verdier, forteller han.

– Men vi må samtidig være klar over at sentre også kan brukes for å jage et uoppnåelig og usunt kroppsideal. Vi opplever enkelte ganger at det er noen som streber etter noe som ikke eksisterer.

Les også: – Vi kan ikke nok om guttas kroppspress

– Treningssentre er med på å skape økt kroppspress

I fjor skrev NRK en serie om menn og kroppspress.

– Gutter snakker ikke om «kroppspress». De snakker om treningsregimer, slanking og om hvordan å bli den beste versjonen av seg selv, sa Nova-forsker Ingunn Marie Eriksen.

Hun etterlyste mer kunnskap om gutters forhold til egen kropp og helse.

KAN IKKE NOK: Det finnes lite kunnskap om gutter og deres forhold til både psykisk helse og kropp, ifølge NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen. Foto: Kirsti Haga Honningsøy

Nå mener Hellevang treningsbransjen må ta innover seg at de spiller en medvirkende rolle i det økende kroppspresset i samfunnet, også for gutter og menn.

VIKTIG DEBATT: Administrerende direktør i Evo, Morten Hellevang, oppfordrer treningsbransjen til å debattere deres medvirkning til å skape kroppspress. Foto: EVO

– Vi ønsker som første treningskjede i Norge å utfordre kroppspress og skape debatt rundt hva vi kan gjøre i vår bransje. Vi ønsker å være et sted der alle kan føle seg hjemme uansett hvor trente de er.

Han tror treningssentre kan være et sted mange assosierer med kroppspress.

– Jeg tror bransjen må være bevisst på at vi er en arena som folk bruker i sammenheng med kroppspress. Mange snakker om «sommerkroppen», det er ikke noe vi liker, vi mener fokuset bør være på «helårskroppen».

Nettleseren din støtter ikke video.

15.000 gutter svarte NRK om kropp: Dette er viktigst for oss

Mindre tettsittende klær og bevisst mobilbruk

Ifølge Evo startet de på søndag å innføre en rekke konkrete tiltak de mener kan bidra til å bekjempe kroppspress på deres sentre.

– Alle våre 160 personlige trenere får en ny og mindre tettsittende bekledning, i tillegg til at de nå må forholde seg til nye retningslinjer for bildebruk i sosiale medier, sier Hellevang.

VIL MERKE FORSKJELL: Treningssenterkjeden tror medlemmene vil merke kampanjen mot kroppspress på sentrene denne sommeren. Foto: EVO

Han forteller at de personlige trenerne oppfattes som viktige påvirkere for medlemmene, og derfor er viktig å bevisstgjøre.

– I tillegg til interne retningslinjer har også medlemmene våre fått nye regler de må forholde seg til i forbindelse med kampanjen. Vi oppfordrer til en restriktiv mobilbruk på sentrene våre, og det er ikke lov å ta bilder av mennesker som ikke er klar over det. Det er heller ikke lov å trene i trenings-bh, sier Hellevang.