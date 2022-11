– Vanlige folk må pent bukke og takke når Skatteetaten har bestemt seg. Å gå videre i en diskusjon nå vil bare forsterke bildet av at det er andre regler for stortingsrepresentanter enn andre, sier MDGs Lan Marie Berg til NRK.

Berg, Frp-leder Sylvi Listhaug og Rødts partileder Bjørnar Moxnes går nå ut med et felles budskap:

Stortinget må betale det Skatteetaten mener de skylder, og legge saken død.

Stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Berg, mener Stortingets viktigste oppgave nå er å gjenoppbygge tilliten. Foto: Terje Pedersen / NTB

For drøyt to uker siden ble det klart fra Skatteetaten at de mener Stortinget har betalt for lite i arbeidsgiveravgift. I tillegg fikk Stortinget krav om å betale tilleggsskatt.

Det er en slags straffeskatt som kan gis dersom manglende opplysninger har gitt skattemessige fordeler.

Stortinget kan velge å akseptere vedtaket eller klage det inn til Skatteklagenemnda. I så fall vil saken få en ny, uavhengig vurdering.

Torsdag morgen skal presidentskapet diskutere hvordan Stortinget som institusjon skal forholde seg til skattekravet.

NRK har vært i kontakt med alle partiene på Stortinget. Bare MDG, Rødt og Frp er tydelige på at Stortinget nå bør akseptere kravet fra Skatteetaten. De andre partiene har enten ikke svart eller ønsker ikke å kommentere saken.

Listhaug: – Svekker Stortingets omdømme

Frp-leder Sylvi Listhaug er lei av å snakke om skattekravet mot Stortinget.

– Jeg synes det er veldig synd at vi har brukt så lang tid på det, fordi vi vet at det svekker Stortingets omdømme. Og det er derfor vi nå vil legge saken bak oss og gå videre, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug er lei av å snakke om skattekravet mot Stortinget. Nå ber hun Stortinget om å betale det Skatteetaten mener de skylder, og komme seg videre. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Listhaug er klar og tydelig på at Stortinget nå må legge saken død.

– Da Stortinget mottok forhåndsvarslet svarte de med krass kritikk av Skatteetaten. Hvorfor bør ikke saken få en ny, uavhengig vurdering?

– Nå er vi nødt til å komme oss videre. Vi er nødt til å gjenreise tilliten til Stortinget. Denne saken har vært en stor belastning for Stortinget som institusjon, sier hun.

Moxnes: – Vil fremstå som forskjellsbehandling

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, er også tydelig på at Stortinget nå må betale det Skatteetaten mener de skylder.

– Jeg tror ingen der ute vil ha forståelse for at Stortinget skal gå til kamp på vegne av disse som på urettmessig vis har fått skattemessige fordeler og som hver for seg skal gjøre opp, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber stortingspresidenten om å skjære gjennom. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Moxnes understreker at tilliten til folkevalgte de siste årene har fått seg mange knekker, og peker på pendlerboligsakene som sentrale.

– Ingen andre som havner i trøbbel med skattemyndighetene vil ha en tilsvarende institusjon og tyngde i ryggen. Det vil bare understreke at det er en stor forskjell på folkevalgte og folk flest, og sånn bør vi ikke opptre.

Rødt-lederen ber stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) skjære gjennom.

– Det å bruke Stortingets makt, myndighet og tyngde til å gi en ekstra tjeneste for politikere som har fått skattekrav og vedtak mot seg, håper jeg han også ser at ikke hører hjemme noe sted, og at et punktum nå bør settes, sier Moxnes.

Stortingspresidenten: – En beslutning vi må ta sammen

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) vil ikke svare på om han er enig i standpunktene til Frp, Rødt og MDG.

– Det som er viktig for meg og presidentskapet er at vi har møter med de parlamentariske lederne, sier han.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier at Stortingets formelle beslutning om hvordan de skal forholde seg til skattekravet fra Skatteetaten trolig vil komme i løpet av neste uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Både Rødt og MDG peker på at vanlige folk ikke har et apparat i ryggen når de havner i problemer med Skatteetaten.

– Hvorfor er det i det hele tatt et spørsmål om hvorvidt Stortinget skal gå videre med en klage?

– Det er viktig at vi stortingsrepresentanter ikke skal ha noen særordninger. Men det er viktig for meg og presidentskapet å sørge for at vi har tatt disse rundene hvor deres syn kommer frem, før vi formelt kommer med vårt standpunkt.

Gharahkhani sier at Stortingets formelle beslutning trolig vil komme i løpet av neste uke.

– Torsdag har vi et møte i presidentskapet, så da skal vi komme et hakk videre i arbeidet våres. Også er det kanskje naturlig å ha et møte til med de parlamentariske lederne, sier han.