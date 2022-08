Pendlerboligene: I dag må storting og regjering svare om skatt

Etter avsløringene om at politikere hadde fått pendlerbolig de ikke hadde krav på – eller at de hadde betalt for lite skatt av fordelen – satte Skatteetaten i gang en bred kontroll av både regjering og storting.

Og i juni kom beskjeden: 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere, samt 17 fra regjeringsapparatet, fikk varsel om skattesmell. For enkelte kan det dreie seg om flere hundre tusen kroner.

Kjente politikere som SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og kulturminister Anette Trettebergstuen har alle bekreftet at de har fått varsel om ekstra skattekrav.

Flere av dem mener årsaken til skattesmellen er feilaktig veiledning fra Stortinget eller Statsministerens kontor, eller at innrapporteringen fra institusjonene til myndighetene har vært feil.

For enkelte politikere har pendlerboligsakene fått store konsekvenser. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) har alle gått av det siste året.

– Tok ekstra runde

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark understreker at det er viktig å behandle storting og regjering likt som andre.

SKATTEDIREKTØR: Nina Schanke Funnemark har gransket storting og regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Når vi behandler saker som dette, er vi opptatt av – som i alle andre saker – at vi skal fastsette riktig skatt og avgift, og at like saker behandles likt, sier hun til NRK.

Skatteetaten gjennomfører 13.000 kontroller hvert eneste år. Det skal være likebehandling, men skattedirektøren innrømmer at de tok en ekstra vurdering før de satte i gang akkurat denne kontrollen.

– Dette er saker som får spesielt stor oppmerksomhet, og det er saker som er rettet mot lovgivende og utøvende organer, så det er klart vi hadde en ekstra runde før vi besluttet å gjennomføre kontroll, sier Funnemark.

– Men i bunn for alle vurderinger er likebehandling.

Millionregning

Når enkeltpolitikere har betalt for lite skatt, har heller ikke Stortinget og Statsministerens kontor betalt inn det de skal i arbeidsgiveravgift.

I dag kommer de altså med sine svar til Skatteetaten. Da vil det bli klart om de motsetter seg eller godtar kravene fra myndighetene.

– Som i alle saker er vi spent på om de vi har varslet, er enig i våre vurderinger. Men samtidig er det også sånn at når vi får svarene, vil vi gå grundig gjennom dem og se på argumentene i dem, sier Funnemark.

Skatteetaten mener Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

Skattedirektøren tror den kontrollen som hun nå har stått i spissen for, er svært uvanlig.

– Jeg har jo ikke totaloversikt over hva alle verdens skatteadministrasjoner har gjort. Men så vidt meg bekjent er dette den eneste tilfellet av tilsvarende kontroll av parlament og regjering.

Ber Stortinget legge ballen død

Det knytter seg spenning til hvordan Stortinget og Statsministerens kontor vil forholde seg til skattemyndighetenes krav.

TILLIT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Stortinget må godta Skatteetatens vurderinger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener imidlertid Stortinget bør rette seg etter Skatteetatens vurderinger.

– Det er viktig for å gjenreise tilliten til Stortinget at folk opplever at det er likhet for loven. Det har vært vårt standpunkt hele veien. Stortinget skal vedta lover, ikke overprøve relevante myndigheters anvendelse av dem, sa han til NTB sist uke.

– Vi mener Stortingets svar bør være at vi følger skattemyndighetenes vurdering, og at Stortinget ikke inntar en aktivistisk rolle når det gjelder lovfortolkning, sa Rødt-lederen.

Også Statsministerens kontor har mottatt varsel om krav knyttet til arbeidsgiveravgift.

– Vi vil komme tilbake innen 29. august som er fristen gitt av skattemyndighetene. Og det vil selvfølgelig være åpenhet om hva vi gjør, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB før helgen.