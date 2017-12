Togpassasjerer evakuert og på vei til Oslo i natt

Jeanette Melle og moren Edel Høydalsvik sier til NRK at togturen hjem fra Otta er den verste de noensinne har opplevd.

– Først satt vi over to timer og ventet i et kaldt tog på Otta, så dro vi kofferter og julegaver over i busser som kom for å hente oss. Plutselig fikk vi beskjed om at toget likevel var i orden, og at vi måtte tilbake dit. Etter bare noen få minutters togtur var det bom stopp igjen, og der ble vi sittende og vente til over midnatt, forteller Jeanette Melle.

I natt fikk NSB hjep av politiet til å evakuere de 250 passasjerene over i et nytt tog som kom fra Lillehammer for å hente dem.

Pressevakt i NSB Håkon Myhre, sier terrenget der toget stoppet var vanskelig. Det tok tid å få alle trygt ombord i det nye togsettet. Først like etter klokka ett var passasjerene omsider på vei mot Oslo igjen.

Ventes til Oslo ved 05-tiden

Toget fra Trondheim skulle ankommet Oslo S 22.04. Nå er ikke passasjerene framme før på morgenkvisten.

– Vi fikk god hjelp av personalet og politiet, men det har vært kaldt og utrivelig, og moren min er dårlig til bens, og var redd for å gå i snøen langs skinnene i mørket. Hadde NSB latt oss få bli i bussene og kjørt rett til Oslo fra Otta hadde vi vært framme for lengst. Det synes jeg var en dårlig vurdering, sier Melle.

Det forstår pressevakt Håkon Myhre godt.

– Det var en vurdering som ble tatt der og da. I etterpåklokskapens lys er det bare å si at det var en feil vurdering. Vi er veldig lei for at det tar så lang tid å få passasjerene fram i dag. Vanligvis er det raskere å kjøre tog enn buss fra Otta til Oslo, sier Myhre.

Vil hjelpe de som skal videre

Han ber de som har billett med tog eller fly videre om å ta kontakt med NSB for hjelp til refusjon og til transport videre.

– Vi vil gjerne hjelpe de reisende på best mulig måte etter de transportvilkårene vi har, og beklager veldig, sier Myhre.