Togtrafikken innstilt flere steder på Østlandet: – Svært krevende

– På grunn av all snøen klarer vi ikke å holde togtrafikken i gang, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NRK.

Været har ført til at flere togruter er innstilt på Østlandet onsdag ettermiddag.

Bane Nor meldte først at all togtrafikk var stanset, men kort tid etterpå opplyser de at fire togstrekninger er i gang igjen etter at togene sto bom fast.

Linjene som er i trafikk igjen er følgende:

L2 mellom Ski og Oslo

R21 mellom Moss og Oslo

R22 mellom Ski og Rakkestad

Gjøvikbanen mellom Jaren og Gjøvik

– Det er en svært krevende situasjon. Det er fire strekninger som er åpnet, men resten av det sentrale Østlandet er stengt, sier Lundeby.

Reisende må belage seg på mye venting onsdag ettermiddag. Foto: NTB

Må finne alternativ transport

Ifølge Bane Nor er det problemer med sporvekslere, snøfokk som tetter spor og mange utfordringer som gjør at det er vanskelig å kjøre tog i dag.

Toglinjer som kan påvirkes: Ekspander/minimer faktaboks Asker - Kongsvinger - (Charlottenberg), Kongsvingerbanen Drammen - Dal, Hovedbanen Drammen - Lillehammer, Dovrebanen Drammen - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget Kongsberg - Eidsvoll, Gardermobanen Oslo S - Bergen, Bergensbanen Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen Oslo S - Jaren, Gjøvikbanen Oslo S - Rakkestad, Østfoldbanen østre linje Oslo S - Ski, Follobanen Oslo S - Stavanger S, Sørlandsbanen Oslo S - Stockholm, Kongsvingerbanen Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje Spikkestad - Lillestrøm, Hovedbanen Stabekk - Moss, Østfoldbanen vestre linje Stabekk - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget Stabekk - Ski, Østfoldbanen Skien - Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

Lundeby sier at passasjerene som ikke kommer seg fram per nå er overlatt til seg selv, og må finne alternative måter å komme seg dit de skal.

– Vi setter ikke inn alternativ transport, da det er svært vanskelige kjøreforhold på veiene. Togene stanser på nærmeste stasjon og vi holder dem åpne som varmestuer, sier han.

Har vært værfast i fem timer

Hanne Stine Sandøy (49) har vært værfast siden klokken 09 onsdag. Planen var at hun skulle fra Ullensaker til en fysioterapeuten på Lysaker.

Men toget stoppet i Kløfta på grunn av sporfeil. Da valgte Sandby å gå av toget.

– Da tenkte jeg at det ville jo komme et nytt tog hjemover innen denne tiden, så jeg sto og ventet på togstasjonen i stede. Plutselig ble jo alle tog kansellert. Da jeg ringte opp taxisentralen, tok de heller ikke imot nye bestillinger, sier Sandøy oppgitt.

Hanne Stine Sandøy sier at hun angrer på at hun ikke fulgte magefølelsen og ble hjemme i dag. Nå er hun værfast. Foto: Hanne Stine Sandøy

Nå sitter hun bom fast og beskriver situasjonen som frustrerende.

– Vi passasjerer bare ventet og ventet, og fikk ingen informasjon. En fysioterapeuten ble virkelig et heldagsprosjekt. Jeg skal på jobb i morgen tidlig, og gruer meg allerede, sier Sandøy,

Tilkalt ekstra mannskap

Bene Nor opplyser at store mannskaper jobber på sprengt for å få bort snø fra togskinnene. De vet forløpig ikke når alle togene vil være i rute.

De ber reisende sjekke togselskapets app eller nettside for mer informasjon om toget ditt.

– Vi har omdisponert folk og bedt folk som har fri om å stille opp på jobb. Nå står det 15 mann ute i sporet på stasjonen på Lillestrøm og koster for harde livet. Det blåser til før man nesten rekker å få snøen unna, sier pressevakt i Bane Nord, Mari Rjaanes.

Det kraftige snøværet har rammet kollektivtransporten flere steder. Oslo lufthavn er nå stengt og all busstrafikk i Oslo og Bærum er innstilt.

– Vi er klar over at det ikke bare er togtrafikken som sliter i dag. Nå handler det om å smøre seg med tålmodighet og følge med på informasjonen som kommer ut, sier Rjaanes.