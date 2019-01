Terrorsiktet 20-åring går vekk fra tidligere forklaring

Torsdag ettermiddag ble en kvinne knivstukket i ryggen inne i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo sentrum.

PST etterforsker saken som et terrorangrep. Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger.

PST opplyste dagen etter angrepet at den siktede selv hadde gitt uttrykk for at det var snakk om et terrorangrep.

Nå har han derimot endret sin forklaring.

NY FORKLARING: Forsvarsadvokat Ola Lunde sier at den siktede 20-åringen har tatt avstand fra sin sympati for IS og andre terrororganisasjoner. Foto: NRK

– Han gir nå uttrykk for at han aldri har hatt terror som hensikt og har aldri hatt som hensikt å drepe noen. Han går helt fundamentalt vekk fra sin tidligere forklaring, sier mannens forsvarer Ola Lunde til NRK.

Lunde er nå fritatt fra sin taushetsplikt

– Han har fritatt meg fra den og bedt meg om å fremkomme han synspunkter slik de er nå, sier han.

PST vil ikke kommentere opplysningene fra forsvareren. De sier til NRK at de er tidlig i etterforskningen og at de foretar de etterforskningsskritt som er nødvendig.

– Han er ikke frisk

Den russiske statsborgeren sier han kom til Norge for en helgetur, og har ingen plausibel forklaring på hvorfor han knivstakk kvinnen.

– Han sier det kom et eller annen over han, som fortalte han at han måtte drepe. Dette kjenner vi igjen fra schizofrenien. Han må nå snakke med to psykiatere som skal sjekke om alt er i orden. Men det er åpenbart at han ikke er frisk, sier Lunde.

Mannen har også tatt avstand fra sin sympati med IS og andre terrororganisasjoner.

– Han tar avstand fra IS og andre terrorhandlinger. For noen dager siden ga han uttrykk for at han hatet alle kristne og skulle ta livet av dem, men det tar han også avstand fra. Dette er en radikalt endret holdning, sier Lunde.

20-åringen blir sittende i varetekt i fire måneder og skal i nytt avhør 4. februar.

– Han er veldig opptatt av straffen og straffens lengde, men han viser ingen tegn til anger eller medfølelse, sier Lunde.

Mannen skal ha kjøpt en kniv av denne typen i Oslo sentrum. Foto: Christine Svendsen / NRK

Kunne gått verre

I utgangspunktet sa den siktede at han hadde bodd på hostell, men det viser seg å ikke stemme.

– Han sier nå at han ikke bodde på hostell, så mest sannsynlig har han vandret gatelangs uten noen plan.

Lunde tror det er helt tilfeldig at mannen havnet i Oslo.

– Han kjenner ingen, hverken i Oslo eller i Stockholm. Han reiste med fly fra Moskva til Stockholm, og jeg tror at han har sovnet på en buss og tilfeldigvis havnet i Oslo.

Han mener at det kunne gått verre om mannen ikke ble stoppet.

– Det er åpenbart at han ikke var seg selv. Akkurat den dagen kunne det gått riktig galt om han ikke hadde blitt stoppet.

Den 25-år gamle kvinnen som ble knivstukket er nå ute av koma etter en vellykket operasjon.

– Hun er ute av koma, snakker og er veldig sliten, forteller broren til kvinnen Nils Petter Hennum til NRK.

