Terrorforsker: Dette betyr at det er folk som ønsker å begå massedrap i Norge

– Dersom det PST sier stemmer, er dette den første ferdiglagede sprengladningen som det norske jihadistmiljøet har produsert, sier Thomas Hegghammer, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, til NRK.

– Det betyr også at det er folk som ønsker å begå massedrap i Norge.

Etter tips fra publikum, stanset politiet lørdag kveld en 17 år gammel russisk statsborger med det som ble betegnet som en bombelignende gjenstand.

Søndag opplyser PST at 17-åringen er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale. PST har beskrevet det som en primitiv sprenganordning med begrenset skadevirkning.

Fakta om funn av sprengladning i Oslo Ekspandér faktaboks En 17 år gammel russisk statsborger er siktet etter at det lørdag 8. april 2017 ble funnet en sprengladning i Oslo.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.

Det var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial som ble funnet.

PST jobber for å avklare om 17-åringen har vært alene om forholdet han er siktet for. Han erkjenner ikke straffskyld.

Ved 22.30-tida lørdag kveld meldte politiet i Oslo at de hadde funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo. Et større området ble avsperret, og Grønland T-banestasjon ble stengt i en periode.

Bombegruppa ankom stedet ved 23-tida lørdag.

Klokka 01.28 opplyste politiet at de hadde gjennomført en kontrollert sprengning av gjenstanden. Kilde: NTB

– Bekymringsfullt at bomben ble avverget av publikum

– Dette forteller oss at det radikaliserte, islamistiske miljøet i Norge fortsatt er i live, og at det fortsatt har ambisjoner, sier Hegghammer.

Han mener det er bekymringsfullt at 17-åringen ble stanset etter at en tilfeldig forbipasserende fattet mistanke og varslet politiet, og at det ikke var et resultat av politispaning.

– Politiet har en veldig vanskelig jobb foran seg. De siste årene har politiet slått ned på det organiserte miljøet. Det betyr at man står igjen med mange i utkanten, folk som er halvveis radikaliserte, og dem er det ganske mange av, sier Hegghammer.

BOMBEGRUPPEN: Politiet bombegruppe ankom Grønland ved 23-tiden lørdag kveld og foretok om lag halvannen time senere en kontrollert sprengning av bomben. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Mener det er sannsynlig med terrorangrep i Norge

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa på en pressekonferanse i ettermiddag at de har besluttet å heve trusselnivået i Norge og mener det er sannsynlig at noen kan forsøke å gjennomføre terrorangrep her.

Det skjerpede trusselnivået gjelder for de kommende to månedene.

– Vi har innledet den kristne høytiden påske, og vi nærmer oss maimåned med mange merkedager og helligdager. ISIL har i dag, på palmesøndag, påtatt seg ansvaret for to angrep mot kristne kirker i Egypt. I ISILs magasin i fjor oppfordres det nettopp til angrep mot festivaler og markeringer i forbindelse høytider, merkedager og helligdager, sier Bjørnland.

Smitteeffekt til Norge

PST-SJEFEN: PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyste søndag at trusselnivået i Norge er hevet for de kommende to månedene, fordi sikkerhetsmyndighetene mener det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorangrep. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hun sier også at det er sannsynlig at angrep den siste tiden i land som Frankrike, Storbritannia, Russland og Sverige skaper en smitteeffekt hos personer i Norge med ekstreme, islamistiske sympatier.

– Demonstrasjon av hvor enkelt et angrep kan gjennomføres, fører til at slike personer ser at de kan utføre noe lignende, sier Bjørnland.

Terrorforsker Hegghammer tror vi kommer til å se flere terrorangrep med såkalt primitive midler, som bruk av kjøretøy som våpen.

– I Europa generelt tror jeg trygt vi kan si at vi får se mer av det. Det er vanskelig å si når det gjelder Norge, men i Europa er miljøet såpass sterkt at vi nok kommer til å se mer av slike angrep, dessverre, sier han.