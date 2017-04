PST etterforsker funnet av bombelignende gjenstand i Oslo

– Nå er det helt tidlig i etterforskningen, men jeg kan bekrefte at PST har overtatt etterforskingen av hendelsen i går kveld, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til NRK søndag morgen.



– Det var ulike omstendigheter som gjorde det naturlig at PST overtok saken, sier Bernsen. Han ønsker ikke å kommentere omstendighetene ytterligere.



Ved 00.30-tiden natt til søndag kunne man høre et høyt smell innenfor politiets sperringer.

– Smellet var bombegruppa sitt apparat som var fremme og gjorde et forsøke på å uskedeliggjøre gjenstanden. Så tar det noe tid før de kan gå frem på nytt for å se hvilken effekt dette har hatt, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland.



Kort tid etterpå bekreftet politiet at de hadde uskadeliggjort bombegjenstanden som ble funnet.

– Var det eksplosiver i gjenstanden?

– Det er vanskelig å svare på nå, men smellet var høyere enn det apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at det har vært noe som har gått i lufta, sier Jørundland.

Fattet mistanke for mann

Ved 22.30-tiden lørdag kveld meldte politiet at de hadde funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo, og at de derfor hadde sperret av et større område.

Pollitiet opplyste til NRK at en mann er pågrepet og tatt inn til avhør. Mannen har status som mistenkt.

– Det var en politipatrulje som kom over en mann de fattet interesse for. I forbindelse med ham, fant de en eske med innhold som politiet mener er mistenkelig, sa Jørundland tidligere lørdag kveld.

– Er det en bombe?

– Det kan jeg ikke svare på, men det er en gjenstand som er om lag 30 x 30 centimeter – det vil si at det ikke er stort skadepotensial på den, men den er av en sånn karakter at vi ønsker at bombegruppen skal undersøke den.

BOMBEGRUPPEN: Politiets bombegruppe er på plass på Grønland og skal undersøke gjenstanden. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Sperret av større område

Ifølge innsatslederen ankom bombegruppen stedet ved 23-tiden lørdag kveld.

– Vi har sperret av Grøndlandsleiret fra Christian Kroghs gate og bort til Grøndland torg, sier Jørundland.

Klokken 23.40 utvidet politiet det avsperrede området og påla pressen å trekke seg lenger unna.

– Av sikkerhetsmessige grunner må dere trekke bort, sa politiet på stedet.

SPERRET AV: Bevæpnet politi og brannvesen er til stede på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand, og politiet har sperret av et større område. Foto: Tormod Strand / NRK

Innsatslederen: Er på allerten

Ifølge innsatslederen utgjør gjenstanden ikke noen fare for Oslos befolkning nå.

– Jeg vil si det er trygt for Oslos befolkning. Det er ikke farlig å være her på Grønland nå, vi har satt nødvendig sperring, som gjør at det er trygt å være her, sa Jørundland til NRK lørdag kveld.

– Er det på grunn av det som skjedde i Sverige på fredag at dere er så på allerten?

– Politiet har tatt innover seg den verden vi lever i, og politiet i Oslo er på allerten hele tiden, sier innsatslederen.

Pubeier: – Politiet sa det var eksplosjonsfare

Eivind Flognfeldt eier Bobs pub på Grønland og forteller at personalet som var på jobb der i kveld, ble bedt om å evakuere puben.

– En politimann kom inn og sa at det var eksplosjonsfare, og at de måtte tømme puben for gjester og stenge, sier Flognfeldt til NRK.

Ifølge ham gikk evakueringen rolig for seg.

– Alle er vel litt ekstra på tå hev nå med tanke på det som skjedde i Sverige fredag, så jeg synes det er greit at vi er på den sikre siden, sier han.