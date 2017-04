Han tipset politiet om «bomben» på Grønland

Fuat Bas kom fra jobben ved 22-tiden og parkerte bilen sin der han pleier å sette den. For parkeringsvakten var det en vanlig lørdag kveld, helt til han fikk øye på en ung mann som satt på kne bak en bil og holdt på å pakke inn noe.

– Det var noe stort. Jeg ble litt stressa og tenkte at det kanskje var hasj eller noe annet stoff. Jeg la merke til at gutten ble veldig stressa da han så meg, forteller han til NRK.

Bas sier at det ikke er sjelden han ser kjøp og salg av narkotika i dette området, men at de som selger ikke pleier å virke så stresset som den unge gutten.

Søndag terrorsiktet politiet en 17 år gammel russisk asylsøker etter funnet av en improvisert sprengladning i Oslo. Samtidig ble trusselnivået i Norge høynet. Politiet sier de frykter et angrep rundt høytidsdagene fremover.

Her uskadeliggjør politiet bomben

Ba politiet sjekke

Bas så politiet like etter at han hadde sett den unge gutten og varslet dem om det var i ferd med å skje et eller annet.

– Det skjer noe stort der borte. Jeg tror kanskje han har fem-seks kilo hasj. Det er best dere går bort til han, sa han til politiet og legger til at hans syns det var flaks at politipatruljen var i nærheten.

Bas forklarte politiet at han hadde sett den unge gutten gå i en bestemt retning og viste dem hvordan de kunne passe ham opp.

Selv gikk han inn i en kafé i nærheten, men han holdt øye med politiet og så at de pågrep 17-åringen.

– De tok den gutten jeg hadde sett. De tok riktig person.

Politiet sperret av området etter at mannen var pågrepet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Blir skjelven med tanken på hva som kunne skjedd

Bas forteller at han ble litt stressa da han hørte at det ikke var hasj, men en sprengladning.

– Jeg var jo like i nærheten. Hvis han hadde sprengt den.. Jeg begynte å skjelve litt, sier han.

Bas syns det er deilig å gå på Grønland i dag og smiler og sier at det heldigvis gikk bra.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg som utlending var den som pekte ut denne personen. For han er også utlending og når en utlending gjør sånt, blir alle mistenkt, liksom. Så jeg er glad for at jeg meldte fra om dette, sier han til NRK.

Justisminister per Willy Amundsen roser innsatsen til den unge parkeringsvakten.

– Den situasjonen vi hadde i går ble håndtert forbilledlig av politiet, men også av den borgeren som reagerte raskt og varslet politiet, sier Amundsen til NRK