Terrorforsker: – Terrorister er spesielt opptatt av høytider og merkedager

– Terrorister er opptatt av symbolisme, og det kan ligge mye symbolikk i å foreta seg noe på dager som nasjonaldager og større markeringer, sier Cato Hemmingby til NRK.

– I tillegg er det veldig store folkemengder som er ute og er potensielt sårbare dersom noen skulle prøve å gjennomføre et angrep da. Det kan være store folkemengder andre dager i året også, men det kan nok være aktører som er mer motivert til å gjøre noe på en merkedag som en nasjonaldag, fordi de da får den ekstra symbolikken terrorister kan være ute etter.

Skjerper sikkerheten

Søndag opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland at de hever trusselnivået i Norge og mener det er sannsynlig at noen kan forsøke å gjennomføre terrorangrep her.

Det skjerpede trusselnivået gjelder for de kommende to månedene.

– Vi har innledet den kristne høytiden påske, og vi nærmer oss maimåned med mange merkedager og helligdager. ISIL har i dag, på palmesøndag, påtatt seg ansvaret for to angrep mot kristne kirker i Egypt. I ISILs magasin i fjor oppfordres det nettopp til angrep mot festivaler og markeringer i forbindelse høytider, merkedager og helligdager, begrunnet Bjørnland søndag.

Det skjedde dagen etter at en 17 år gammel russisk statsborger ble pågrepet med det PST beskriver som en «primitiv sprenganordning med begrenset skadevirkning» på Grønland i Oslo.

EKSTRA TILTAK: Samtidig som merke- og høytidsdager er potensielle terrormål, setter politiet inn ekstra tiltak rundt slike dager, påpeker forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen

– Er det en spesielt utsatt tid vi går inn i nå?

– Terrorister er opptatt av spesielle høytider og arrangementer. På den andre siden er det også oppjusterte sikringstiltak ved slike anledninger, og politiet setter inn både synlige og ikke-synlige tiltak. Så selv om noen skulle ønske å gjennomføre angrep i slike perioder, vil det også være vanskeligere enn ellers å lykkes, sier Hemmingby.

17. mai-komiteen: Legger opp til vanlig feiring

Bjørnar Moxnes, leder i 17. mai-komiteen i Oslo, sier at de jobber tett med politiet.

– Vi legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig. Så vil politiet gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes til NRK.

– FLOTT FEIRING: Vi legger opp til en flott 17. mai-feiring, med barnetog som vanlig, sier Bjørnar Moxnes, som leder 17. mai-komiteen i Oslo. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener det forhøyede sikkerhetsnivået er forståelig.

– Det er også opplagt dramatisk. Det er verdt å merke seg at dette henger sammen med påsken og alle markeringene vi står foran i mai, sier Gule.

Gule påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST særlig frykter terror på slike dager.

Forskeren peker også på at trusselen mot Norge er økende – med Stockholm og Egypt som bare de siste påminnelsene.

– Folk flest bør likevel ikke bli så skremt. Sannsynligheten for at den enkelte blir rammet, er fremdeles svært liten.