Personer rundt 17-åringen varslet PST

– Jeg har bare ventet på at det skulle smelle. Jeg har meldt fra om ham gang på gang, sier en som har kjent 17-åringen siden han kom til Norge.

NRK har fått bekreftet identiteten til 17-åringen, som nå er siktet for besittelse av eksplosivt materiale.

God idrettsutøver

Han er født i Russland, og ble bosatt på et sted i Nord-Norge sammen med familien. Han dukker første gang opp i det norske folkeregisteret sommeren 2010.

I nærmiljøet begynte han i et idrettslag, der han snart ble en svært god utøver som oppnådde gode resultater i en kampsport.

Men i det samme miljøet var det flere som merket at gutten målbar ekstreme islamistiske holdninger. De ble såpass bekymret at de varslet det lokale politiet. Etter det NRK kjenner til, gjennomførte lokalt politi bekymringssamtaler med gutten, og PST ble varslet.

– En høflig gutt

Det var da gutten var 15 år at han, ifølge flere kilder i lokalmiljøet, begynte å vise sympati med IS. Han skal ha vært knyttet til en norsk fremmedkriger som senere reiste til Syria.

I fjor høst meldte han flytting til Oslo, der han skulle gå på en videregående skole i hovedstaden.

En annen person som har nær kontakt med familien forteller at 17-åringen om to dager skulle besøke familien som fremdeles bor i Nord-Norge. Ifølge henne skulle han ta med sin syke far til Russland for behandling.

– Jeg kan ikke tro at han har gjort noe så alvorlig – han er ikke sånn. Han er en veldig høflig gutt og kommer fra en fin familie. Jeg tror noen andre må stå bak dette, sier hun.

Treneren i idrettsklubben der 17-åringen har vært medlem, er kritisk til at gutten ikke har vært tatt tak i tidligere.

– Når du vet at du dag ut og dag inn er blant de fattigste, skaper det en frustrasjon i de unges sinn. Politikerne tok aldri tak i situasjonen deres, sier hun.

17-åringen har en åpen Facebook-profil, men uten særlige spor av ekstreme holdninger.

Advokat Aase Karine Sigmond forsvarer 17-åringen, og benekter at han sympatiserer med IS. Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Aase Karine Sigmond forsvarer 17-åringen. Hun sier til NRK at 17-åringen ikke erkjenner straffskyld.

– Han sier han ikke er radikal og ikke islamist, og han tar avstand fra IS, voldsutøvelse og fra radikal islamisme, sier hun.

Sigmond bekrefter at 17-åringen har vært i bekymringssamtale med PST.

– Men slik jeg oppfattet det gjaldt samtalen ikke ham direkte, men en annen person, sier hun.