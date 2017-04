Justisministeren ber folk være årvåkne

Amundsen kommenterte i kveld PSTs beslutning om å heve trusselnivået i Norge.

PST mener det er sannsynlig at noen vil forsøke å begå et terroranslag i løpet av de kommende to månedene.

I går kveld ble en russisk 17-åring pågrepet på Grønland i Oslo. Mannen var i besittelse av det PST omtaler som «en primitiv sprenganordning med begrenset skadevirkning».

17-åringen ble pågrepet etter tips fra en parkeringsvakt.

Forbilledlig

– Situasjonen vi hadde i går ble håndtert forbilledlig av politiet, men også av den borgeren som reagerte raskt og varslet politiet. Politiet kom på stedet og det var et veldig godt eksempel på hvordan vi skal håndtere slike hendelser, sier Amundsen til NRK.

Han forteller at han holdes løpende oppdatert av PST og Politidirektoratet i lys av den oppjusterte terrortrusselen.

– Da må vi som borgere være årvåkne. Vi må bidra til å gi informasjon til politiet dersom man ser at det er nødvendig, sier Amundsen.

– Må ikke være naive

Amundsen presiserer at selv om trusselnivået er hevet er Norge fortsatt et grunnleggende trygt samfunn:

– Vi er et åpent, demokratisk samfunn. Det kan gjøre oss sårbare. Men nettopp derfor er det veldig viktig at vi ikke er naive.

– Men beredskapen er sikret generelt. Vi har aldri vært i en bedre situasjon enn vi er i nå til å håndtere denne type hendelser, sier han.