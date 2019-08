Terror-rammet moské ønsker å møte siktedes familie

Al-Noor Islamic Centre i Bærum har ennå ikke fått flytte tilbake i lokalene etter at den terrorsiktede 21-åringen lørdag skjøt seg inn i moskeen.

Mannen er siktet for terror etter angrepet, samt siktet for å ha drept sin egen 17 år gamle stesøster.

Syed Mohammad Ashraf, imam ved moskeen, sier han ønsker å besøke familien til siktede og offeret.

– Hvis vi får mulighet til å komme hjem til dem, kondolere og være der for familien hennes i denne tunge tiden, så er vi klare for det, sier Ashraf.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept lørdag. Moskeen som ble ofre samme ettermiddag, ønsker å møte familien hennes.

På vegne av moskeen viser han stor medfølelse med offerets familie.

– På oss var det et angrep på det muslimske samfunnet, men heller ikke denne stakkars jenta hadde gjort noe galt. Hun var uskyldig og ble drept, sier Ashraf.

– Bærer ikke nag

Informasjonsansvarlig ved moskeen, Waheed Ahmed, støtter også familien som både har mistet en datter, og som har en sønn siktet for gjerningene.

– Vi står med åpne armer, og bærer ikke nag til gjerningsmannens familie, sier Ahmed.

Han forteller at moskeen er svært preget av hendelsen, selv om ingen av deres medlemmers liv gikk tapt.

– Vi er selvfølgelig preget av dette, og våre tanker går til jentas familie. Vi ser på det store bildet, og der er det et liv som har gått tapt, sier Ahmed.

Moskeen i Bærum ønsker å være tilgjengelig for familien.

– Hvis vi skal lykkes, og lære oss å respektere at vi er litt forskjellige, er vi nødt til å ha en åpenhet.

VISER STØTTE: Flere har lagt ned blomster utenfor hjemmet til den drepte jenta i Bærum. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Familien: – Takker for støtten og ønsket om dialog

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokatene for familien til den drepte 17-åringen. Morens bistandsadvokat uttrykker takknemlighet for det budskapet som nå kommer fra moskeen.

– Familien står sammen om å takke for omtanken som vises. Å bygge broer, skape dialog og vise gjensidig respekt, er noe de har uttrykt er det riktige nå, sier bistandsadvokat Elisabeth Hagen.

Faren til den siktedes bistandsadvokat er også tydelig på at familien setter pris på støtten:

– Det betyr enormt mye for familien. Det gjorde dypt inntrykk på dem. Det er noe av det som gir håp i en slik situasjon. At kommunikasjonen fortsetter, og at vi alle er mennesker og viser omtanke i kriser, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra til NRK.

Redd for gjentakelse

Imam Syed Mohammad Ashraf sier at de kommer til å være bekymret for nye angrep når moskeen etter hvert åpner igjen.

– Vi trodde aldri at noe som dette kunne skje, men det gjorde det. Så vi har ingen garantier på at det ikke kan skje igjen.

– Vi kommer til å være mer oppmerksomme på hvem som kommer og går i moskeen, det er helt nødvendig nå.