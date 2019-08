Politiet: Terrorsiktede filmet angrepet

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) skal ha hatt på seg et GoPro-kamera og filmet hendelsen i moskeen i Bærum lørdag.

– Vi har denne videoen nå. Dette gir politiet viktige bevis, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse mandag.

Kamera skal ha vært festet til en hjelm 21-åringen hadde på seg. Politiet har sett innholdet i videoen, men ønsker ikke å gå inn i detaljer på hva som vises på filmen.

Frigir navn på drapsoffer

Det var 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum lørdag ettermiddag. Philip Manshaus er i tillegg til terrorhandling siktet for å ha drept sin egen stesøster

– Vi har hatt en tett dialog med familien. Vi offentliggjør i samråd med dem, opplyser politiet.

Foreløpig vet ikke politiet nøyaktig tidspunkt for drapet. De ønsker heller ikke å gå i detalj på hvilke bevis som knytter siktede til drapet på lillesøsteren.

– Men felles bopel er et viktig element, sier politiadvokaten.

Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt og politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. Foto: NRK

Ville ramme muslimer i Norge

Under pressekonferansen opplyste politiet at Manshaus ankom åstedet i en bil, og at han brukte en del våpen.

– Vi har god grunn til å tro at deler av disse våpnene var lovlig registrert, sier visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt.

Motivet for drapet opplyser politiet at de ikke vet nok om, men sier motivet bak angrepet på moskeen skal ha vært å ramme den muslimske befolkningen i Norge.

Vandvik sier videre at det fokuseres på oppfølging av trossamfunn og moskeer.

– Det skal være trygt å gå i moskeen.

Slik så innsiden av moskeen ut etter angrepet. Du trenger javascript for å se video. Slik så innsiden av moskeen ut etter angrepet.

Fikk tips om siktete i fjor

Politiet orienterte også om tipset Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha fått for rundt ett år siden. Det gjaldt en nødmelding fra i fjor sommer. Tipset ble sendt videre til Oslo-politiet.

– Det ble ringt fra en telefon uten simkort. Det gjorde det vanskelig for oss å vite hvor samtalen kom fra, sier Vandvik.

PST-sjefen viste på en pressekonferanse tidligere i dag til de mottar mange slike tips. Sjøvold startet pressekonferansen med å si at PST som tjeneste er dypt berørt av denne saken.

– En sikkerhetstjenestes natur er å prøve å avverge mest mulig av slike handlinger, i den grad det er mulig, sier Hans Sverre Sjøvold.

Fengslet i fire uker

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ble mandag varetektsfengslet i fire uker, med de to første i full isolasjon. 21-åringen vil i alle fire ukene være underlagt brev- og

besøksforbud.

Retten tar dermed påtalemyndighetens ønske til følge. Ifølge kjennelsen er det etter rettens mening stor fare for at 21-åringen vil forsøke å fjerne spor eller påvirke vitner eller eventuelle medskyldige i saken, hvis han ikke varetektsfengsles.

SE VIDEO: En forslått Philip Manshaus (21) ankommer rettssal 250 i Oslo tingrett. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: En forslått Philip Manshaus (21) ankommer rettssal 250 i Oslo tingrett.

I kjennelsen kommer det også fram at retten mener det er sterk grad av sannsynlighet for at den siktede 21-åringen vil begå nye lovbrudd av samme karakter dersom han ikke fengsles.

21-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, opplyste etter fengslingsmøtet at hennes klient ba om å bli løslatt. Han ble ikke hørt av Oslo tingrett.

Unni Fries forsvarer 21-åringen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Manshaus ankom mandag fengslingsmøtet forslått. Han hadde blåmerker i ansiktet og smilte til pressen da han gikk inn i rettssal 250 i Oslo tingrett.

– Status er at han ikke erkjenner straffskyld. Han benytter seg fortsatt av sin rett til ikke å forklare seg, sier hans forsvarer Unni Fries.

Avfyre skudd i moskeen

Angrepet skjedde lørdag ettermiddag i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Ifølge vitner var 21-åringen kledd i hjelm og uniform.

Han skal ha skutt seg inn gjennom en glassdør for å komme seg inn i moskeen. Flere skudd ble avfyrt også inne i moskeen, men ingen ble alvorlig skadet. 21-åringen ble etter kort tid overmannet av to eldre menn, som var i moskeen for å be. De holdt gjerningsmannen nede til politiet kom.

I forbindelse med politiets undersøkelses i mannens bolig etter skytingen i moskeen, ble en ung kvinne funnet død. Politiet bekreftet søndag at kvinnen er siktedes stesøster på 17 år.