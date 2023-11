Berit Hedemann er en av mange forbrukere som irriterte seg over skyhøye fakturagebyrer.

Den pensjonerte NRK-medarbeideren jobber som forfatter fra hjemmekontor og må sende papirkopi til regnskapsføreren. Derfor trenger hun papirfaktura tilsendt i posten, og det har kostet mye. Mange selskaper krever nærmere 80 kroner i gebyr for dette.

– Da jeg så en sak på Dagsrevyen der Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet sa at gebyrene var ulovlig høye, tenkte jeg at dette finner jeg meg ikke i, sier Hedemann.

– Hva gjorde du da?

– Da begynte jeg å protestere og skrive e-poster.

Truet med tvangsmulkt

I flere reportasjer det siste halve året har NRK satt søkelyset på høye fakturagebyr. Verstingene er ifølge Forbrukerrådet parkerings- og bomselskaper, legekontorer og mange store telekomselskaper.

Ifølge loven er det ikke lov til å kreve inn større gebyr enn det koster å sende regningen til forbrukerne. Norges Bank har tidligere regnet ut at den reelle kostnaden ligger på 6–10 kroner.

BREV. I september sendte Forbrukertilsynet brev til Telenor, Telia, ICE og Convene og ba dem redegjøre for de høye fakturagebyrene. Foto: Snorre Tønset / NRK

Så i september sendte Forbrukertilsynet brev til Telenor, Telia og ICE og ba dem begrunne størrelsen på gebyrene sine. Tilsynet truet med tvangsmulkt og overtredelsesgebyr hvis de ikke endret praksis.

Så kom et brev

På dette tidspunktet hadde Berit Hedemann skrevet mange e-poster og begynt å få svar på sine klager. Hun hadde vist til Forbrukertilsynet og NRKs reportasjer.

Et strømselskap og et teleselskap gikk med på å redusere gebyret bare til henne, fordi hun hadde passert 74 år. Andre nektet, og sendte inkassokrav fordi hun ikke betalte gebyret.

KLAGER: Berit Hedemann klaget på gebyret for papirfaktura til mange selskap. Det ble mange brev. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Jeg er ingen kranglefant. Jeg liker ikke den kranglinga, men jeg ble så irritert etter hvert, sier Hedemann.

Men så 13. november, for en uke siden, fikk hun et brev fra bredbånd-selskapet Viken Fiber. De setter ned gebyret fra 49 kroner til 12,50 kroner fra og med første desember.

– Det var jo kjempefint og noe helt annet enn 79 kroner som mange andre selskaper tar, sier Berit Hedemann.

Ned 87 prosent

Lyse AS har 1,7 millioner kunder i blant annet Viken Fiber/Altibox og ICE. De bekrefter at selskapet har bestemt seg for å sette ned gebyrene til alle kunder som mottar papirfaktura.

– Vi valgte egentlig ganske raskt å tolke reglene i samsvar med Forbrukertilsynets tolkning og valgte å sette ned våre gebyr for papirfaktura, sier Andreas Veggeland, som er kommunikasjonssjef i Lyse AS.

LYTTER: Lyse har valgt å lytte til Forbrukertilsynets tolkning av reglene og senker gebyret for papirfaktura kraftig. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Det betyr at Lyse blir det første teleselskapet til å rette seg etter de nye reglene og bare ta kostpris for å sende papirfaktura.

Gebyrene for ICE-kunder blir redusert med hele 87 prosent – fra 55 til 7 kroner. Altibox/Viken fiber-kunder får en litt mindre reduksjon – fra 49 kroner til 12,50 kroner, men det er likevel en 75 prosent reduksjon.

– Vi har litt større kostnader i Altibox-systemet. Det er en veldig stor nedgang i gebyr, sier Veggeland.



Forbrukertilsynet fornøyd

Forbrukertilsynet er svært fornøyd med beslutningen Lyse har tatt om å legge reelle kostnader til grunn for størrelsen på fakturagebyret.

FORNØYD: Underdirektør i Forbrukertilsynet Tonje Drevland syns der er flott at Lyse reduserer fakturagebyrene. Foto: DAG JENSSEN

– Det er flott at aktører som fakturerer forbrukere tar innover seg lovendringen som kom for snart et år siden, sier underdirektør Tonje Drevland.

Hun sier at de selskapene som ikke gjør det, kommer til å bli fulgt opp. Det inkluderer både Telenor og Telia, som sender ut papirfakturaer med høye gebyr på oppdrag fra legekontorer

Endrer ikke

Telenor tar 79 kroner i gebyr for å sende ut papirfaktura. Verken de eller Telia er enige med Forbrukertilsynets tolkning av reglene.

Kommunikasjonsdirektør Hanne Knudsen i Telenor skriver til NRK at de har gjort en grundig vurdering av sin praksis opp mot finansavtaleloven og mener de følger reglene.

Telia er av samme oppfatning. Begge selskaper er i dialog med Forbrukertilsynet. Både Telenor og Telia understreker at de ønsker at flest mulig kunder velger elektronisk faktura fordi det er enklere, gratis og bedre for miljøet.

Nytter å kjempe

På Kjelsås i Oslo er Berit Hedemann svært fornøyd med beslutningen, selv om det fortsatt er mange selskaper som ikke har endret praksis.

NYTTER: -Det nytter å kjempe, sier Berit Hedemann. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Jeg syns det kjempefint. Det nytter å kjempe, som det het i gamle dager. Men én ting er jo at jeg vil ha det til regnskapet mitt. En annen ting er at det finnes en hel haug med folk som ikke er noe gode på nettbank, og ikke har lært seg det digitale systemet, sier Berit Hedemann.