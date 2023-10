Dette skriver daglig leder Magnus Pedersen som svar på kritikken mot selskapet:

«Finter håndterer i dag inndrivelse av bompenger på over 400 lokasjoner i Norge basert på videoteknologi og skiltgjenkjenning. Våre bomløsninger spiller en viktig rolle i veilagenes finansiering av veivedlikehold og bidrar til å holde veier oppe over hele landet. Ni av ti som passerer ved våre vel 400 bomveier i Norge passerer uten at det påløper ekstra gebyr. Dette viser at kostnadsfrie betalingsalternativer er tilgjengelige og at brukerne forstår hvordan de skal brukes. Over 50 000 brukere kjøper i år klippekort, enkeltklipp eller abonnent på forhånd, og det har heller ikke vært blant tilbakemeldingene at internett-tilgang er et hinder for å skaffe seg en hensiktsmessig betalingsløsning.

Den oppdaterte betalingsløsningen gir flere betalingsalternativer, øker brukerkontrollen samt reduserer feilkilder betraktelig, som avvisning av utgåtte betalingskort. Vi registerer at Forbrukerrådet har et annet syn på gebyrnivåer enn oss. Våre gebyrer kan ikke sammenliknes med ordinær faktura til en kjent debitor fordi fakturabetaling innebærer fordyrende prosesser med videodokumentasjon, og innhenting av eierinformasjon. I tillegg lanserte vi bransjens laveste fakturagebyr til kjente debitorer på 35 kroner i sommer.

Resultatet av omleggingen er lavere fakturaandel, lavere gebyr, 90% reduksjon i avviste korttransaksjoner og nær eliminering av bestridte trekk. Det er en klar forbedring at brukerne nå kan ta kontakt før betalingskortet er belastet, og før videodokumentasjonen må slettes i samsvar med GDPR. Vi synes det er trist at enkelte reagerer negativt på omleggingen, men vi tror forbrukerkrav til økt kontroll vil gjøre at flere aktører vil omfavne denne type løsninger i fremtiden.»