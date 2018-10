Telenors første resultat etter direktør-konflikten

I tredje kvartal fikk Telenor et driftsresultat på 6,7 milliarder kroner. Analytikerne forventet i snitt et driftsresultat på 6,3 milliarder kroner.

Svakere enn i fjor

– Telenor har igjen levert et kvartal med solide resultater, med stabile inntekter. Tiltakene vi har gjort de siste to årene har lagt et godt grunnlag for fremtidig verdiskapning, sier konsernsjef Sigve Brekke i en børsmelding.

Driftsresultatet for årets tredje kvartal er svakere enn i samme periode i fjor da det var 7,3 milliarder kroner. Så langt i år har Telenor levert et samlet driftsresultat på 18,3 milliarder kroner, mot 19,6 milliarder kroner i 2017.

Turbulent kvartal

Det ble et vanskelig kvartal for Sigve Brekke fordi Berit Svendsen trakk seg som leder for Telenor Norge og Skandinavia 4. september.

Bakgrunnen var en lengre konflikt med konsernsjef Sigve Brekke som ønsket at Svendsen skulle flyttes til andre roller i konsernet.

Brekke har hele tiden nektet for at han forsøkte å «presse ut» Svendsen, men at det var normal prosedyre i Telenor å rotere på ledernes posisjoner.

Til tross for at Svendsen hadde sagt seg villig til å påta seg oppgaver i utlandet fra neste vår, lyktes ikke partene å komme til enighet. Hun ble tidligere i høst ny internasjonal Vipps-sjef.

Justerer prognoser

Selskapet justerer nå på prognosene sine for året. Fra å ha ventet en egenvekst i trafikk- og abonnementsinntekter på én til to prosent, venter man nå null til én prosent, skriver E24.

Blant hendelsene som har preget Telenor i dette kvartalet er gjennomføringen av salget i Øst-Europa, kåringen av deres norske nett til verdens raskeste samt lisensutfordringer i Thailand.

I Pakistan og Bangladesh er inntektsveksten bedret, men i Myanmar har det kommet en fjerde mobiloperatør inn i markedet og skjerpet konkurransen.

Konsernet fikk 700.000 flere mobilabonnenter i løpet av perioden juli til september og har dermed totalt 173 millioner kunder globalt.

LES OGSÅ:

Ansatte beklager at Svendsen slutter

– Helt feil at jeg har hatt et ønske om å skvise ut Berit Svendsen