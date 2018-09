Krangelen med thailandske myndigheter skaper ytterligere usikkerhet rundt selskapet DTAC, som skulle være nylig avgåtte Norges-sjef Berit Svendsen springbrett til enda større oppgaver i konsernet.

Ifølge Bangkok Post vil 1 million kunder miste forbindelsen og 21 millioner kunder få noe redusert nettforbindelse, dersom myndighetene tar ned deler av nettet, slik de truer med.

– Vi ser med stor bekymring på at thailandske telemyndigheter ikke klarer å konkludere i denne saken, til tross for at dette er lovregulert og våre konkurrenter har fått andre betingelser.

LEVERT SØKSMÅL: På hjemmesiden til DTAC står det om søksmålet mot myndighetene, som nylig ble levert. Foto: DTAC

Det skriver kommunikasjonsdirektør Rajiv Bawa i DTAC, på selskapets egen blogg.

Bawa skriver at de ikke har annet valg enn å gå til søksmål, for å få midlertidig beskyttelse.

– Kan svekke selskapets posisjon

DTAC sa nei til å delta i budrunden om de dyreste og beste frekvensene thailandske myndigheter skal auksjonere ut.

Prisen var altfor høy, faktisk de høyeste i verden med unntak av indiske frekvenser.

Nå har myndighetene begrunnet utestengingen av DTAC fra 850 MHz frekvensene med at DTAC ikke deltok i disse auksjonene. Og myndighetene vil ikke la selskapet beholde frekvensene i en overgangsperiode.

ASIA-KJENNERNE: Det var Jon Fredrik Baksaas (t.v.) som sørget for at Sigve Brekke fikk toppjobb i DTAC. Også Petter Børre Furberg (t.h) har jobbet i DTAC. Snart er han sjef i Telenor Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Den snubletråden er en indikasjon på at myndighetene i Thailand har vært og er veldig opptatt av å selge frekvensressurser i landet dyrest mulig, sier analytiker i DNB, Frank Maaø.

– Selv om det ikke er en veldig stor andel av selskapets kunder som rammes, kan det skape trøbbel for DTAC i å hevde seg i det svært kompetitive markedet i Thailand.

Det sier Fredrik Steinslien, analytiker i Pareto Securities, som mener det kan påvirke forbrukernes oppfatning av DTAC.

At prisene er så høye, kan ramme landets mobildekning og digitale utvikling på sikt.

– Nå står de igjen med veldig mye usolgte frekvenser. Vi tror at for landets beste så må prisen ned fremover. Men den politiske risikoen ligger i hvordan hensynet til å få inn mest penger i statskassa på kort sikt veies mot landets langsiktige digitale utvikling, sier Maaø.

Takket nei

Nylig avgått sjef for Telenor Norge og Skandinavia, Berit Svendsen ble i våres bedt om å overta lederjobben i DTAC, men takket nei. Hennes motvilje mot å ta denne jobben ble av Telenor-sjef Sigve Brekke pekt på som en viktig årsak til at Svendsen måtte gå.

SA NEI TIL THAILAND: Avgåtte sjef i Telenor Norge, Berit Svendsen, ble bedt om å ta sjefsjobb i DTAC. Hun kan ha spart seg mye hodebry ved takke nei. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Allerede 14. august fortalte NRK om at Brekke ønsket å flytte på Svendsen, og denne uken ble det kjent at hun forlater selskapet.

Det har lenge vært kjent at Telenor i Thailand sliter med fallende markedsandel, høye investeringer og myndigheter som krever noen av verdens høyeste priser for frekvenser. Nettopp innsatsen i DTAC var likevel vesentlig for at Sigve Brekke ble valgt som konsernsjef i Telenor i 2015.

Mulig lisensinvestering på ni milliarder

– Det viktige nå er å komme seg gjennom denne høsten og overgangen til nytt frekvensregime, sier Maaø i DNB.

Hvis DTAC lover å delta i en kommende auksjon på en 900 MHz-frekvensen, kan det hende de vinner frem overfor myndighetene.

Hva som skjer med verdien av DTAC hvis selskapet ikke vinner frem, vil ikke analytikerne spå, men å delta i kommende auksjoner kan uansett bli veldig kostbart.

– Det vil kunne gi en lisensinvestering på ni milliarder kroner, sier analytiker Fredrik Steinslien.