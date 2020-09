Brevet kan inneholde svært viktig og skjult informasjon om hvem som står bak forsvinningen, og hvem avsenderen er.

Det nye brevprosjektet er i startgropen.

– Politiet har tatt kontakt med personer med kompetanse på lingvistikk, men vi kan av hensyn til etterforskningen ikke uttale oss nærmere om hvorfor, eller hvilke undersøkelser som skal gjøres, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til NRK.

Tre brev

På forsvinningsdagen fant Tom Hagen et trusselbrev. Det inneholdt grundige instruksjoner om utbetaling av løsepenger. Brevet var plassert på en stol i yttergangen. Siden har Hagen mottatt flere e-poster fra en avsender som hevder å ha tatt hans kone, Anne-Elisabeth Hagen.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Den foreløpig siste kommunikasjonen var en e-post sendt til Tom Hagen fra en anonym e-postkonto den 8. juli 2019.

Brevet har tidligere blitt undersøkt av minst en lingvist. Nå har politiet igjen tatt kontakt med språkeksperter, får NRK opplyst.

– Vi kan bekrefte at noen av våre forskere er kontaktet av politiet om å være sakkyndige i forbindelse med denne saken. Vi ønsker ikke å uttale oss utover dette, sier Elizabeth Lanza.

Hun er senterleder for MultiLing, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Politiet har omtalt de tidligere undersøkelsene av brevet som «svært sentrale». De mener det aldri var en intensjon om reelle forhandlinger og at trusselbrevet var en del av en planlagt villedning som Tom Hagen står bak.

Han ble i april i år siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Også en norsk mann i 30-årene er siktet i saken. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Begge mennene nekter å være involvert i saken.

Dataskrevet trusselbrev

En ekspert som undersøkte det første trusselbrevet i 2019 har tidligere sagt til NRK at slike undersøkelser kan avsløre alder og hvor forfatteren kommer fra.

Det første trusselbrevet er skrevet over fem A4-sider og printet ut. Det inneholdt instruksjoner om hvordan Tom Hagen skulle betale løsepenger for kona Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet mener konvolutten brevet lå i er produsert i Tyskland, og solgt hos Clas Ohlson. Papiret trusselbrevet er skrevet på, er produsert ved en papirfabrikk i Portugal. Det samsvarer teknisk med papir solgt hos Clas Ohlson.

HUSET: Huset har vært undersøkt av politiets teknikere i lange perioder inntil det i september ble tilbakelevert til siktede Tom Hagen. Foto: Cicilie S. Andersen

NRK har sett hele trusselbrevet. Språket i brevet fremstår som gebrokkent norsk og engelsk, og inneholder flere skrivefeil.

Aggressiv e-post

Den 16. januar 2019, 77 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant ble det sendt en e-post fra den angivelige motparten.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, uttalte at avsenderen var den samme som sto bak trusselbrevet. Kommunikasjonen foregikk på norsk.

Den siste kontakten

I juli 2019 ble det sendt enda en e-post til Hagens advokat. E-posten kom fra en anonym adresse. De antatte bakmennene skriver på gebrokkent norsk med noen engelske ord innimellom.

– Denne kontakten omhandler flere forhold. Det er to omstendigheter vi kan trekke fram her og nå. Det sies klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis på at dette stemmer, uttalte Holden.