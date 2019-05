Sylvi Listhaug er ny eldre- og folkehelseminister

Fredag ble Frps Sylvi Listhaug utnevnt som eldre- og folkehelseminister. Det er ett år siden hun gikk av som justis- og innvandringsminister.

Listhaug tar dermed over stillingen etter Åse Michaelsen (Frp), som var Norges første eldre- og folkehelseminister, og har hatt stillingen siden januar i fjor.

Kvart over 11 møtte statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug på slottsplassen.

– Vi har fått en ny eldre- og folkehelseminister, et kjent ansikt er tilbake i regjering – Sylvi Listhaug. Det er hyggelig, sa Solberg.

Erna Solberg: – Ser frem til et godt samarbeid

Statsminister Erna Solberg presiserer at eldreomsorg er noe Listhaug kjenner godt til som tidligere eldrebyråd i Oslo.

– Jeg er helt sikker på at du vil løfte eldreomsorgen med ditt engasjement og evne til å få oppmerksomhet på disse områdene, sier Solberg under pressekonferansen i forbindelse med utnevnelsen.

Hun legger vekt på at Listhaug også har ansvar for folkehelseområdet, et området forgjengeren hennes Åse Michaelsen var svært opptatt av.

TILBAKE I VINDEN: Erna Solberg presenterte i dag Sylvi Listhaug som ny eldre – og folkehelseminister. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Dette er områder som er nær folks hverdag, vi får nå en statsråd som er flink til å sette saker på dagsorden og en handlekraftig politiker, som er egenskaper jeg er sikker på er viktige i en jobb som både påvirker folks hverdag og livskvaliteten i by og bygd, sier Solberg.

Statsministeren forteller at hun ser frem til et godt samarbeid med Listhaug i regjering.

– Vi kjenner hverandre godt. Vi får en statsråd som brenner og engasjerer seg for nettopp disse sakene. Velkommen til laget, avslutter hun.

Turbulent avgang som justisminister

Sylvi Listhaug var statsråd fra 2013 til 2018. Først som landbruksminister, før hun ble innvandrings- og integreringsminister. De siste månedene var hun justis- og innvandringsminister.

Fakta om Sylvi Listhaug Ekspandér faktaboks * Født 15. desember 1977 i Ålesund. Gift, tre barn. * Listhaug var byråd i Oslo med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorgen og barnevernet mellom 2006 og 2011. * Seniorrådgiver i PR-byrået First House i Oslo i 2012. * Landbruks- og matminister 2013-2015, senere innvandrings- og integreringsminister 2015–2018. * Justis- og beredskapsminister fra 17. januar 2018. Gikk av 20. mars samme år. * Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i inneværende periode. Sitter nå i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. * Foreslått som første nestleder i Frp. Har vært konstituert i vervet siden september i fjor etter at Per Sandberg trakk seg. (NTB)

COMEBACK: Sylvi Listhaug har tidligere vært både landbruksminister, innvandring- og integreringsminister, og justis- og innvandringsminister. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

20. mars 2018 trakk Listhaug seg som justisminister. Avtroppingen skjedde i etterkant av et Facebook-innlegg der justisministeren kritiserte Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk, i forbindelse med at Frp ville kunne frata personer man mistenkte var kriminelle, det norske statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere.

Kritikken haglet, og Solberg-regjeringen holdt på å felles da Rødts Bjørnar Moxnes stilte mistillitsforslag mot Listhaug.

– Norsk politikk har blitt en barnehage, sa Listhaug, og presiserte at hun trakk seg frivillig, og at hun ikke ville tillate at Frp mistet makt og gjennomslag på grunn av henne.

Listhaug i 2018: – Det beste som har skjedd meg

To uker etter avgangen fortalte Listhaug til God morgen Norge at hun ikke angret på Facebook-innlegget.

– Dette er egentlig det beste som kunne ha skjedd. Nå har jeg fått et helt nytt liv, sa Listhaug til TV 2.

Det er ikke lenge siden statsminister Erna Solberg fornyet regjeringsrekkene, i slutten av mars i år utnevnte Solberg sin syvende justisminister, Jøran Kallmyr (Frp).

22. januar fikk regjeringen fire nye statsråder Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Dag Inge Ulstein (KrF), Olaug Bollestad (KrF) og Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), mens tidligere barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H) og tidligere landbruks- og matminister, Bård Hoksrud (Frp), måttet vike.

Siv Jensen: – Sylvi er landets modigste politiker

Frp-leder Siv Jensen sier hun er veldig glad for å få Sylvi Listhaug tilbake.

– Hun er en av landets mest populære og modigste politikere, og hun vil stå på for å sikre Frp gjennomslag i regjeringen, sier Jensen til NRK.

MODIG: Frp-leder Siv Jensen sier hun tror Listhaug vil sikre Frp gjennomslag i regjeringen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Er du trygg på at Lishaug lært noe siden fjor da hun trådde av som justisminister?

– Alle politikere lærer noe hver eneste dag, det er hele poenget med å være politiker. Hun er populær, hun er erfaren, hun er dreven og hun kommer til å være et godt bidrag for både Frp, regjeringen og landet.

– Da Listhaug gikk av sa hun at det beste som hadde skjedd henne var å gå av?

– Ja, hun har satt pris på det året hun nå har vært i Stortinget og fått litt tid med sitt aller minste barn og de to andre som er litt større. Men nå er hun klar igjen, sier Jensen.

Hun presiserer at partiet har store ambisjoner for eldreomsorgen.

– De eldre er en ressurs for landet og fortjener en verdig og trygg alderdom. Sylvi vil kjempe for at de eldre skal få god mat, valgfrihet i tjenestene og at vi setter nye rekorder i bygging av sykehjemsplasser, sier Jensen.

Ansvar for sosial ulikhet i helse

Listhaug har vært konstituert nestleder i Fremskrittspartiet siden Per Sandberg trakk seg fra vervet da han måtte gå av som fiskeriminister. Det er ventet at Listhaug blir formelt valgt som nestleder under landsmøtet til partiet denne helgen.

Listhaug har bakgrunn som Oslo byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester og rådgiver i PR-bransjen.

TRER AV: NRK erfarer at Sylvi Listhaug tar over posten som eldre- og folkehelseminister etter Åse Michaelsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern, ifølge regjeringens beskrivelse av ministerposten.

Oppmerksomhet de siste dagene

Sylvi Listhaug har vekket mye oppmerksomhet de siste dagene med utspill til mediene de siste dagene, hun har blant annet slått «getto-alarm» og foreslått flyktningtopp til syv kommuner, samt slått hardt ned på IS-kvinners rettigheter.

– Før hun har satt sine ben i det nye departementet vil hun bidra til kontrovers og oppmerksomhet. Det tror jeg Frp tenker at de trenger nå. De får en av Norge mest konfliktglade politikere tilbake i den ypperste manesjen, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.