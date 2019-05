Grøvan: – Håper Listhaug har lært

Listhaug ble utnevnt i statsråd fredag formiddag. Hun erstatter Åse Michaelsen, som fikk jobben i januar i fjor.

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier til NRK at han forventer at Listhaug er lojal mot regjeringens plattform.

– KrF forventer at hun løfter de eldres sak på en måte som gjør at de kan bli sett og viktige tiltak blir iverksatt. Så håper jeg hun har tatt lærdom av situasjonen som førte til hennes avgang for et år siden og framover kan opptre samlende og ikke sette grupper opp mot hverandre, sier Grøvan.

Listhaug gikk av som justisminister i mars i fjor. Da lå et mistillitsforslag fra Rødt an til å få flertall på Stortinget, og kunne felt hele regjeringen til Erna Solberg.

– Norsk politikk har blitt en barnehage, sa Listhaug da hun gikk av.

Hun mente seg også utsatt for en «heksejakt» etter Facebook-innlegget som utløste alt bråket.

Moxnes: – Listhaug er ikke kvalifisert

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fremmet mistillitsforslaget som endte med at Listhaug trakk seg.

– At Listhaug nå blir statsråd igjen, ett år etter at hun måtte gå på grunn av Rødts mistillitsforslag, er først og fremst Erna Solbergs problem. Det var riktig og nødvendig at hun gikk sist. Det hun har sagt i etterkant viser at beklagelsene hun framførte til Stortinget heller ikke var ektefølt, sier Moxnes.

Listhaug er også medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, og har tidligere vært byråd for helse og eldreomsorg i Oslo.

Moxnes skriver i en pressemelding at Listhaugs tid som helsebyråd i Oslo viser at hun ikke er kvalifisert til å styre eldrepolitikken.

– Sist gang Sylvi Listhaug styrte eldrepolitikken, endte det i mistillit. Erfaringene fra Oslo viser at hun ikke er særlig kvalifisert til å styre eldreomsorgen. Frps politikk for velferdsprofitører og pengesluk av noen prestisjeprosjekter er ikke det landets eldre trenger, sier han.

Støre: – De eldre fortjener noe annet

Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til at Listhaug hentes inn i regjeringen igjen etter så kort tid.

– Utnevnelsen må enten bety at Listhaug har tatt kritikken til seg, eller at Solberg har blitt presset til å ta henne inn i regjering, sier Støre.

Han trekker også frem jobben Listhaug gjorde som byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester i Oslo i perioden 2006-2011.

– Da Listhaug hadde ansvar for eldrepolitikken i Oslo kommune, la hun ned mer enn 300 sykehjemsplasser, etterlot seg et stort vedlikeholdsetterslep og avviklet kjøkkenet på sykehjem og erstattet det med et storkjøkken som skulle masseprodusere mat til de eldre. Landets eldre fortjener en helt annen politikk enn dette, sier Støre.

SV-leder Audun Lysbakken er også opptatt av Listhaugs gamle jobb.

– Flopp skal styre fiasko. Sylvi Listhaug mislyktes som eldrebyråd og har allerede bevist at hun er en statsråd som prater mye, men gjør lite, sier Lysbakken.

– Fremskrittspartiets eldrefiasko er grenseløs. Fire år på rad har mange pensjonister fått mindre å leve av, eldre med lave pensjoner har fått det tøffere med Frp ved makten. Frp er avslørt. De er ikke et eldreparti, men et eliteparti, sier han.

Jensen jubler

Mens kritikken hagler fra opposisjonen jubler både partileder Siv Jensen og Møre og Romsdal Frp.

– Hun er en av landets mest populære og modigste politikere, og hun vil stå på for å sikre Frp gjennomslag i regjeringen. Sylvi vil kjempe for at de eldre skal få god mat, valgfrihet i tjenestene og at vi setter nye rekorder i bygging av sykehjemsplasser, sier Jensen.

Påtroppende 2. nestleder i Frp, Terje Søviknes, mener det er bra at Listhaug har jobbet med dette feltet tidligere.

– Det er fantastisk bra at Sylvi blir eldreminister. Det er en viktig post for Frp, og eldreomsorg blir en viktig sak i kommunevalgkampen, sier han.

– Sylvi er en veldig dyktig politiker. Sylvi har reist mye rundt. Det er masse bra i eldreomsorgen, men mange kommuner må skjerpe seg. Det handler om at folk skal få den gode og trygge eldreomsorgen, og vi skal løfte denne politikken enda mer, sier Frp-kollega Bård Hoksrud.

– Det er naturlig at vi plukker en av våre beste og mest profilert politikere på dette feltet. Hun kommer til å være en kompromissløs politiker, slik at folk kan få den eldreomsorgen de fortjener, sier Erlend Wiborg i Frp og arbeids- og sosialkomiteen.

– Frp trenger oppmerksomhet

Kommentator og samfunnsdebattant Jan Arild Snoen mener utnevnelsen av Listhaug er et tegn på at statsminister Erna Solberg er «en svak statsminister uten styring og retning».

– For et Frp som sliter på målingene, er Sylvi Listhaug et åpenbart valg som ny statsråd. Det var jo ikke Frp som ville at hun skulle hives ut i fjor vår, skriver DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.

– Før hun har satt sine ben i det nye departementet vil hun bidra til kontrovers og oppmerksomhet. Det tror jeg Frp tenker at de trenger nå. De får en av Norge mest konfliktglade politikere tilbake i den ypperste manesjen, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Sand mener det er et politisk forståelig grep av Frp å få nestlederen sin inn i regjeringen. Listhaug er innstilt som 1. nestleder i Frp, som innleder sitt landsmøte i dag.

– Regjeringen går samlet til valg på en eldreomsorgsreform som er litt ullen. At Listhaug skal fronte den, kommer nok til å bidra til mer oppmerksomhet rundt reformen, partiet og Frps budskap. Det tror jeg Frp trenger nå, sier han.