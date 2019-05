Historisk mannefall før Frp-landsmøtet: – Mangler sidestykke i norsk historie

Verken Per Sandberg, Tor Mikkel Wara, Ulf Leirstein eller Mazyar Keshvari blir å se som vanlig når Frp fredag samles til landsmøte på sitt faste flyplasshotell.

Alle har de trukket seg fra tunge verv siden siden landsmøtet på samme tid i fjor. Leirstein har sågar meldt seg ut av partiet. Alle var de involvert i hver sin spektakulære skandale.

– Det er veldig oppsiktsvekkende, og kan egentlig ikke sammenlignes med noe som helst annet at så mange profilerte politikere fra samme parti er involvert i så store skandaler mellom to landsmøter. Det mangler sidestykke i norsk politisk historie, sier Kim Arne Hammerstad til NRK.

EKSPERT: Statsviter Kim Arne Hammerstad. Foto: Runa Langaas / Privat

Han er statsviter fra studiet for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, og skrev nylig masteroppgave om norske politiske skandaler fra 2. verdenskrig og frem til i dag.

– Utmerker seg som skandaleparti

– Det har jo vært et skandaleår generelt i norsk politikk, men i motsetning til andre partier kan ikke Frp bare vise til #metoo når de skal forklare det. Skandalene Frp-profilene har vært involvert i er ekstremt oppsiktsvekkende skandaler, mener statsviteren.

Mangeårig professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, må si seg enig

EKSPERT: Professor Bernt Aardal. Foto: NRK

– Det er jo ikke bare det at noen veldig sentrale folk er ute av bildet, som jo i seg selv er en politisk svekkelse for Frp. Men måten det har skjedd på er så utrolig spesiell i flere av sakene. Jeg tror det som har skjedd i Frp det siste året er ganske så unikt i norsk og kanskje også internasjonal sammenheng, sier han.

– Kan det være helt tilfeldig at det skjer så mye rart på så høyt nivå i ett og samme parti i løpet av så kort tid?

– Frp har utmerket seg som et skandaleparti helt siden de kom inn i partifloraen på 70-tallet, og siden de gikk i regjering i 2013 har Frp stått for en tredjedel av alle skandaler i norsk politikk. Mange så for seg at det å sitte i regjering ville ha en oppdragende og disiplinerende effekt på partiet, men det har vi ikke sett noe som helst til, sier Hammerstad.

Tror på flere comeback

Oppsiden er at dersom skandalen først skulle være ute er det historisk en fordel å høre til i Frp. Det mener Hammerstad å ha empiri til å slå fast etter å ha systematisert norske politiske skandaler mange tiår tilbake.

– For de som rammes av en skandale og ønsker comeback er det historisk en stor fordel å være Frp-er. At Sylvi Listhaug, som var timer fra å felle sin egen regjering i fjor, og Terje Søviknes denne helgen skal velges som nye nestledere viser hvor skandaleresistent Frp er. Bård Hoksrud er et annet veldig godt eksempel. Et interessant paradoks er at Frp har en tendens til å være hard i klypen nedover i organisasjonen hvor de eksluderer folk oftere enn andre partier, mens dersom du er i partieeliten er det et mye større rom for tilgivelse.

– Tror du vi kan få se et comeback fra noen av de fire herrene som ikke kommer på årets landsmøte?

– Wara fremstår mest som et offer for sin egen samboer dersom hun er skyldig i det PST har siktet henne for, så jeg vil tenke at han fint kan returnere som statsråd for Frp en gang i fremtiden dersom han vil det selv. Per Sandberg tror jeg også kan ha tillit nok i Frps velgermasse til å returnere til politikken på et eller annet nivå. Derimot tror jeg nok Leirstein og Keshvari er ferdig for godt. Leirstein har meldt seg ut, og dersom Keshvari blir dømt er det for det største underslaget en norsk politiker noengang er tatt for.

– Bedre å rote med sex enn penger

Ifølge Hammerstad har det aldri skjedd i Norge at en politiker som har vært involvert i en underslagssak har klart å gjøre comeback på tilsvarende eller høyere nivå.

– Det betyr at det er lettere å få tilgivelse for moralsk snusk enn økonomisk snusk?

– Det er dekning for å si at det er bedre å rote med sex enn penger. Dersom vi ser internasjonalt og sammenligner moralske skandaler, hvor sex er involvert, opp mot økonomiske skandaler, har det i mange tilfeller nesten vist seg positivt å ha vært involvert i en sexskandale. Kanskje fordi det viser menneskelige svakheter, hva vet jeg. Men Bill Clinton økte for eksempel sin «approval rating» (hvor mange som sier presidenten gjør en god jobb red.anm) under Monica Lewinsky-skandalen.

Frp deler ikke fremstillingen

NRK har oversendt Fremskrittspartiet sitatene som fremkommer i denne artikkelen for gjennomlesing og fått følgende skriftlige kommentar fra partiets generalsekretær Fredrik Färber:

– Dette året har norsk politikk vært preget av mange saker som ikke handler om politikk. Det gjelder også for Frp. Jeg deler ikke fremstillingen som blir gitt av Hammerstad. Frp tar slike saker på stort alvor og jobber mye for å unngå dem.

