Syk fireåring mister vekt: Regjeringen endrer ikke politikk

Det er klart etter et møte mellom statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet og kvinnens advokat Nils Christian Nordhus.

– Vi fremla ny informasjon knyttet til guttens helsestiland. Departementet tok det til etterretning, men formidlet tydelig at regjeringens beslutning om å ikke gripe inn i saken ligger fast, sier Nordhus til NRK.

Advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Christine Svendsen / NRK

Fireåringen er internert i leiren Al Hol i Syria sammen med sin mor (29) og lillesøster (3). De siste ukene har gutten mistet vekt, ifølge advokat Nordhus, som har tilgang til barnets helsejournaler.

Nå skal barnet veie 11 kilo. Det er mindre enn en gjennomsnittlig norsk ettåring.

– Hans helsetilstand er alvorlig og han står i fare for å dø på kort sikt, sier Nordhus.

– Har moren vurdert å be om bistand fra norske myndigheter om at de kun henter barna og ikke henne til Norge?

– Tiden tillater ikke noen slike vurderinger. Situasjonen er den at gutten dør nå og at myndighetene må gripe inn. Han har en vedvarende elendig helsetilstand. Han har gått ned i vekt fra 12 til 11 kilo. Vi kan ikke holde på med byråkrati. Dette må gjøres nå og ikke i neste uke, sier Nordhus.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet var ikke tilgjengelig for intervju i ettermiddag.

Frykter alvorlig sykdom

NRK møtte familien i mars, da de akkurat hadde kommet ut av den siste IS-enklaven Baghouz. Da fortalte barnets mor at sønnen trolig hadde den alvorlige sykdommen cystisk fibrose.

Senere har en norsk professor slått fast at det er grunn til å frykte for livet til gutten, hvis det viser seg at han har sykdommen.

Sykdommen kan føre til underernæring. Den krever avansert behandling, som ikke er tilgjengelig i interneringsleiren. Uten behandling når pasientene svært sjelden skolealder.

Den håndskrevne og stemplede journalen fra feltsykehuset i Al Hol. Legen skriver at sykehuset ikke har mulighet til å gi gutten behandling og ber om at han får behandling et annet sted. Foto: Privat

Vil ikke gi fra seg barna

Regjeringen har åpnet for å bistå barna til å returnere til Norge, hvis kvinnen blir igjen i leiren.

Det har kvinnen sagt nei til. Hun står fortsatt fast ved avgjørelsen.

Barnets mor er under etterforskning av PST, mistenkt for deltagelse i en terrororganisasjon. Hun hevder at hun ikke har gjort noe straffbart.

Den norske kvinnen (29) og hennes to barn i interneringsleiren Al Hol i mars. Her har familien nettopp kommet ut av den siste IS-enklaven Baghouz. Foto: Christine Svendsen / NRK

Saken om fireåringen har ført medlemmer av regjeringspartiene ut i åpen strid om hvordan norske myndigheter skal forholde seg til barnet.

Frp har sagt nei til å bistå barnets mor til å komme hjem. Partiet mener kvinnen utgjør en terrorfare. Regjeringskollega KrF ønsker det motsatte: At fireåringen skal hjelpes hjem med moren og søsteren sin. Venstre har sagt ja til å hente både mor og barn hvis det er eneste mulighet.