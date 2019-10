Svensk politi frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

Politiet skjøt 25 skudd mot Torell. 20-åringen hadde Downs syndrom og hadde rømt hjemmefra tidlig om morgenen 2. august i fjor.

Han hadde med seg et leketøysvåpen i plast. Politiet anså ham som bevæpnet og farlig.

Ifølge Aftonbladet ble politibetjentene frikjent blant annet fordi retten mener at de innbilte seg at de var i en situasjon som krevde nødverge.

– Jeg kan konstatere at retten har lagt seg på forsvarets linje. Det er for mange uklare omstendigheter og alternative hendelsesforløp er ikke utelukket, sier Anton Strand, som forsvarer politibetjenten som avfyrte det dødelige skuddet, til SVT.

Han sier at det har vært en vanskelig tid for hans klient.

– En kjede av tilfeldigheter

Danta Thomsen, so har fulgt saken for SVT, skriver i en kommentar at det var en kjede av mer eller mindre usannsylige og tragiske tilfeldigheter som ledet fram til skytingen av eric Troell. Hadde hellet villet det annerledes, hadde ekanskje 20-åringen levd i dag, skriver han blant annet.

Han mener det i denne saken verken er helter eller skurker, bare tapere.

Rømte med våpenkopi

Det var like før klokken 4 på morgenen 2. august 2018 at en kvinne ringte til politiet og sa at hun og en venn hadde sett en væpnet mann, heter det i tiltalen, ifølge NTB.

Politiet hadde tidligere hatt et oppdrag i samme område i forbindelse med en væpnet mann som truet med å skyte politifolk. Disse opplysningene fikk patruljen som rykket ut, med seg.

Denne våpenkopien skal Eric Torell ha rettet mot de tre politifolkene. Foto: SVT / Polisen

På veien møtte patruljen en mann som lette etter sin sønn som hadde rømt hjemmefra. Mannen var Eric Torells far. Senere har det kommet frem at 20-åringen, som hadde Downs syndrom og autisme, hadde tatt med seg et leketøysvåpen da han rømte.

Patruljen ba ham ringe 112, fordi de var på vei til stedet der den væpnede mannen var blitt observert, står det i tiltalen.

Under rettssaken sa aktor Bengt Åsbak von Meyburg gjorde ikke operasjonsleder nok for å undersøke om savnetmeldingen og meldingen om en person med våpen, kunne gjelde det samme. I tillegg er det påvist feil i beskjedene som gikk ut til de tre politifolkene, skriver SVT.