Svein Holden tar ransaking av huset til Tom Hagen til retten

Politiet har i lang tid jobbet både i boligen i Sloraveien 4 og senere også på hytta på Kvitfjell.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

POLITIMESTER: Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

– Finne spor

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak. Politiet fikk ikke lagmannsretten med på at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen, men han er fortsatt drapssiktet.

Politiet har gitt et tilsvar til forsvareren i dag, og avventer rettens avgjørelse.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

PÅTALELEDER: Haris Hrenovica Foto: Ola Mjaaland / NRK

Politiet skriver i pressemeldingen at de etterforsker bredt og at det er kommet påstander om tunnelsyn.

– Politiets hovedoppgave er å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hvilke straffbare handlinger som er begått mot henne, og hvem som har et helt eller delvis ansvar for disse handlingene, sier politimesteren.

– Kan oppleves som belastende

Både forsvarer Svein Holden og andre juseksperter har stilt spørsmål ved politiets ransaking etter lagmannsrettens kjennelse som ikke finner skjellig grunn til å mistenke Hagen.

SKANNER? Politiet har brukt det som ligner en 3D-skanner for å lage en modell av hytta til Tom Hagen på Kvitfjell. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden hun forsvant fra Sloraveien 31. august 2018.

– Bevisst villedning

Hennes ektemann Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, og en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Flere kilder forteller om møter mellom de to siktede i saken.

FORSVARER: Svein Holden, advokat og partner i Hjort, forsvarer Tom Hagen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Politimesteren sier det har vært, og er, en krevende etterforsking, fordi de mener noen «bevisst har gått inn for å villede politiet».

– Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier politimesteren.