Tom Hagen ute av fengsel - politiet vil fortsatt ransake hus og hytte

Fredag ettermiddag slapp drapssiktede Tom Hagen ut av fengsel. Som NRK kunne fortelle lørdag formiddag, sa statsadvokaten nei til å pågripe 70-åringen igjen umiddelbart.

Politiet har siktet ham for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, men lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for dette.

FORSVARER: Svein Holden er partner i Hjort. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hagens forsvarer, Svein Holden, sier at politiet fortsatt ønsker å bruke tvangsmidler, og holde Hagen borte fra eiendommene sine.

Ifølge advokaten skjer dette ved at de har besluttet en såkalt tredjemannsransaking av huset og eiendommen på Kvitfjell.

– Det er noe vi må vurdere nærmere, sier Holden til NRK.

HYTTA: Politiet gjennomsøkte også fredag denne uken hytta til Tom Hagen på Kvitfjell. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak.

– Ulovlig

Lagmannsretten avgjorde denne uken at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap. Da kan de ikke lenger holde på eiendommene hans, selv om 70-åringe fortsatt er siktet i saken, forklarer den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden til NRK.

– Politiet vurderer da at det er innenfor lagmannsrettens kjennelse å legge til grunn skjellig grunn til mistanke om at det er begått et drap, og at det er sannsynlig at bevis kan finnes på disse stedene, sier Elden, partner i Advokatfirmaet Elden DA.

ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Nadir Alam / NRK

Han mener politiet er i ferd med å gjøre noe de ikke har hjemmel til å gjøre.

– De er på syltynn is, for hvis de samtidig har Hagen som mistenkt, er det ulovlig. Da kan de ikke kalle det tredjemann, sier Elden.

Øst politidistrikt opplyser til NRK at de ikke har noen kommentarer til saken.

KVITFJELL: Krimteknikere bærer ut bevis og har brukt 3D-skanner av eiendommen på Kvitfjell. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mener huset er åstedet

Politiet har tidligere uttalt at de ser på huset i Sloraveien som det sentrale åstedet i saken. I flere omganger i løpet av den 18 måneder lange etterforskningen har huset blitt gjennomsøkt av politiets kriminalteknikere.

Etter at Hagen ble pågrepet den 28. april har det vært økt aktivitet i huset. Blant annet har garasjen og en kum ute på tomta blitt undersøkt. Hagens hytte på Kvitfjell har også blitt grundig gjennomgått av kriminalteknikere.

