Svein Erik kan ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel: – Jeg er ingen kjeltring

– Jeg sa ingenting til kona. Men da jeg ble dømt, måtte jeg jo si det til henne, sier 62-åringen til NRK.

Lundstein er en av minst 48 personer som kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har feiltolket regelverket for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land.

Dommen mot Lundstein står på lista over dommer Riksadvokaten ønsker gjenopptatt.

Lundstein og kona kjøpte et hus utenfor Marbella i Spania i 2011. Han fikk innvilget arbeidsavklaringspenger året etter, og reiste i en periode mye frem og tilbake mellom Norge og Spania, ettersom kona bodde i Spania med hundene deres.

– I denne perioden sendte jeg meldekort fra både Spania og Norge. Legen min hadde skrevet til Nav at jeg reiste mye opp og ned til Spania, sier Lundstein.

Så fikk han et brev fra politiet om at han måtte møte opp i Larvik.

– Da ble jeg ganske sjokka. Jeg trodde at jeg kanskje skulle bli frikjent. Jeg tok det egentlig ikke så alvorlig, sier han.

Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch informerte om trygdeskandalen mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Trodde ikke jeg gjorde noe galt

Han hadde ikke krysset av for at han hadde reist på ferie, men sier han kunne kommet hjem på dagen dersom det hadde vært nødvendig.

– Jeg sa det i rettssalen. Hvis jeg skulle prøve å svindle, ville jeg jo ikke ha sendt meldekort fra Spania eller brukt kortet mitt her. Jeg trodde ikke at jeg gjorde noe galt. Hadde jeg prøvd å skjule dette, så ville jeg jo aldri gjort det på denne måten, sier han.

Han var ikke tidligere domfelt, og sier selv at han aldri har gjort noe verre enn å få fartsbot.

Lundstein ble dømt til 45 dagers fengsel og sonet med fotlenke. Han forteller at han følte seg stemplet som en svindler.

– Det var ikke gøy, med barn og barnebarn. Jeg er ingen kjeltring! De fleste på Nøtterøy vet hvem vi er, og jeg følte at alle visste det, sier han.

Han måtte også betale saksomkostninger på 4500 kroner.

«Tiltalte var berettiget til beløpet hadde han bare oppholdt seg i Norge,» heter det i dommen.

– Følte meg liten

Da soningen startet hadde Lundstein begynt å jobbe igjen.

– Jeg måtte jo innom Kriminalomsorgen to ganger i uka. Å gå inn der og kikke meg rundt når jeg parkerte bilen i Tønsberg var ikke noe gøy. Jeg møtte dem utenfor jobben. De kom på uventet besøk, det var promilletester og så videre. Det gjorde at jeg følte meg ganske liten, sier han.

Da nyheten om trygdeskandalen sprakk i går, fikk Lundstein vite om det av svigersønnen sin.

– Jeg føler meg veldig lettet nå, både på vegne av meg selv og alle andre som er i samme situasjon. Jeg har flere venner som er advokater, så vi får vurdere erstatning. Men det viktigste er at man føler at man er frikjent, sier han.

– De bør få svi litt som har prestert å gjøre dette, sier han.

Kjell Johan Abrahamsen, påtaleleder Sør-Øst politidistrikt, har ikke fått tilsendt oversikten over saker fra Riksadvokaten ennå.

– Vi sitter og venter på beskjed, men jeg legger til grunn at vi må gjøre et arbeid lokalt også for å se om det kan være flere saker. Dette er en retsskandale av dimensjoner, og vi som jobber i påtalemakten skal gjøre alt vi kan for å rette opp, sier Abrahamsen.