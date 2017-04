Svangerskapsforgiftning dobler risikoen for hjerteinfarkt

– Det var helt grusomt. Ikke for min del, jeg var ikke redd for meg, men jeg var redd for han, sier mamma Ellen Marie Vea. Hennes to år gamle Krister fikk en tøff start på livet. Han kom til verden i full fart med keisersnitt i uke 28.

Det hun ikke visste var at hun hadde fått svangerskapsforgiftning, og på grunn av det er hun nå i risikosonen for å få hjerteinfarkt senere i livet, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.

Høyere risiko

1500 kvinner dør hvert år av hjerteinfarkt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

– Jeg liker det ikke. Jeg hadde høyt blodtrykk før, men etter en slankeoperasjon ble jeg frisk. Etter svangerskapsforgiftningen fikk jeg høyt blodtrykk igjen, og nå går jeg på tabletter. Når undersøkelsen viser høyere risiko må jeg si at det er ganske skummelt, sier Vea.

Studien baserer seg på informasjon om over 500 000 norske kvinner og viser at risikoen for hjerteinfarkt er doblet etter svangerskapsforgiftning.

Er barnet født med lavere vekt enn forventet er risikoen tredoblet. Og den er femdoblet for kvinner med svangerskapsforgiftning som føder før uke 37.

Også risikoen for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom var økt blant kvinnene som hadde opplevd svangerskapsforgiftning, og spesielt dersom dette var kombinert med prematur fødsel eller lav fødselsvekt.

– Jeg prøver å ikke tenke på det, men jeg må jo si at tanken kommer snikende innimellom, sier Vea.

LES OGSÅ: Én av fire blir uplanlagt gravide

– Tettere oppfølging

Kvinner som er utsatt bør få tettere oppfølging, mener Hilde Kristin Refvik Riise, stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hun står bak studien.

NY STUDIE: Hilde Kristin Refvik Riise sier det er viktig at kvinner får vite om risikoen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Vi mener det er viktig at kvinner blir fulgt tettere opp etter fødselen. Og at de informeres om denne økte risikoen. Mange av disse kvinnene har høyt blodtrykk både måneder og år etter svangerskapet.

Informasjonen er også viktig for at kvinnene skal kunne gjøre livsstilsendringer som kan senke risikoen de har for senere hjerte- og karsykdom, påpeker hun.

Ellen Marie Vea er allerede oppmerksom på å ha en sunn livsstil.

– For eksempel med tanke på matinntaket. Jeg er forsiktig med salt, for det skal man jo ikke ha for mye av hvis man har hjerteproblemer. Og så spiser jeg litt sunt og prøver å leve et sunnere liv.

Mulige årsaker

Foreløpig er det uklart nøyaktig hva som er årsaken til sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og hjerte- og karsykdom.

– Det vet vi dessverre ikke så mye om, men det er noen forklaringer som har blitt foreslått, sier Riise, og fortsetter:

– Det kan for eksempel være at disse sykdommene har felles bakenforliggende årsaker. Og så kan det være at man har en genetisk profil som gjør at man er predisponert for begge disse sykdommene eller at det skjer endringer i svangerskapet som skaper en ubalanse i hjerte- og karsystemet som vedvarer etter svangerskapet.