SV: – Utrolig at en Venstre-statsråd ga tillatelse til felling i ulvesonen

JAKTLEDER: Arne Sveen ledet jakten på ulvene. Foto: Frode Meskau

På selveste nyttårsaften slapp Klima- og miljødepartementet nyheten om at de åpner for felling av inntil seks ulver tilhørende det såkalte Letjennareviret som ligger innenfor ulvesonen (se faktaboks).

Dette er ulvesonen Ekspandér faktaboks Ulvesonen er et begrenset område i Norge der ulven skal få leve. Området ble vedtatt av Stortinget i 2004 og justert i 2016. Det nasjonale målet er at det skal fødes fire-seks årlige valpekull av ulv innenfor dette området. Ulvesonen har følgende avgrensning: Oslo: Hele fylket.

Hele fylket. Østfold: Hele fylket.

Hele fylket. Akershus: Hele den sydlige- og vestlig delen av fylket. Fra Fetsund er ulvesonen kun områdene øst for Glomma.

Hele den sydlige- og vestlig delen av fylket. Fra Fetsund er ulvesonen kun områdene øst for Glomma. Hedmark: Alt syd/øst for Glomma fra syd i fylket og til Trysil i nord. Kilde: NRK og Miljødirektoratet

Bare timer senere bekreftet jaktleder Arne Sveen at fire av ulvene var skutt.

SKEPTISK: Lars Haltbrekken i SV er sterkt kritisk til tillatelsen til å felle ulv innenfor ulvesonen. Foto: NRK

Det får Lars Haltbrekken i SV til å reagere. Han synes det er paradoksalt at det er en statsråd fra Venstre, som i utgangspunktet er mot felling av ulv i ulvesonen, som har gitt tillatelsen.

– Jeg synes det er helt utrolig at det måtte en miljø- og klimaminister fra Venstre til for å gi tillatelse til jakt på ulv innenfor ulvesonen, som er det området der ulven skal ha sterkest beskyttelse i Norge, sier Haltbrekken.

Venstre: – Større ulvestamme enn på lenge

MOT ULVEJAKT: Guri Melby (V) sier partiet er mot ulvejakt i ulvesonen, men at de kan leve med fellingene denne gangen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Guri Melby sier Venstre kan leve med avgjørelsen.

– Det er ingen tvil om at Venstre skulle sett at det ikke ble tatt ut en eneste ulv i ulvesonen, sier Melby.

Hun peker på at Venstre var mot ulveforliket fra 2016 som bestemmer dagens forvaltning av ulvestammen og -sonen. Likevel er hun glad for at miljø- og klimaminister Elvestuen fikk stoppet jakten på to andre flokker i Mangen- og Rømskogreviret, der det også skulle startet jakt første januar.

– Vi har en større ulvestamme enn på lenge, men vi mener fortsatt det er sårbart. Jeg er glad vi har en robust ulvestamme, men da blir det konflikter, og jeg er sikker på at det hadde blitt verre med en rødgrønn regjering, sier Melby.

Tillot felling av statsrådens «kose-ulv»

ULVEVALPER: I 2018 koste miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) med valpene i flokken som holder til i Letjenna-reviret. Nå har han gitt tillatelse til å felle dem. Foto: skjermdump

Letjenna-reviret, der statsråden godkjente felling, fikk stor oppmerksomhet etter at Elvestuen selv besøkte flokken som holder til der.

Den gang falt miljø- og klimaministeren pladask for ulvevalpene i flokken, og i en video på egen facebook-profil holdt han opp en ulvevalp som han hadde gitt navnet «Balder».

I videoen sier Elvestuen blant annet:

«Hvis noen trenger et bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge, og at vi trenger en levedyktig bestand, så er det han her. Han er et veldig godt eksempel på hva ulv også innebærer. Dette er helt fantastisk».