SISTE: NTB og TV2 melder at partiene er enige og vil kalle inn til pressekonferanse i morgen kl 0830.

– Det er framskritt, og så skal vi sove på det, sa nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, på vei ut fra nok et forhandlingsmøte rundt kl. 2140.

– Hva slags framskritt?

– Det kommer vi tilbake til i morgen.

Ap, Sp og SV har forhandlet i flere dager om hvordan staten kan bøte på de skyhøye strømregningene folk får takket være de ekstremt høye prisene man har sett de siste månedene.

SV krever at staten tar en større del av strømregninga til «vanlige folk» enn regjeringens opprinnelige forslag la opp til.

Nye forhandlere

Partiene forsøkte først å bli enige i energi- og miljøkomiteen, uten å lykkes.

For å løse flokene, ble forhandlingene i dag løftet opp ett nivå i Stortinget. I ettermiddag og kveld har derfor Fylkesnes møtt de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet i flere runder.

Rigmor Aaserud er leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi forhandler for å finne gode løsninger for folk i den strømsituasjonen vi er, sier parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet.

– Vi har god framdrift, legger hun til.

SVs pressmiddel er at regjeringen ikke har flertall for statsbudsjettet uten dem.

– Det er veldig bra diskusjoner, og det kan gå fort, men vi tar ikke mer i kveld, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Håpet på enighet i løpet av kvelden

– Vi mener den pakka regjeringen har lagt fram er for liten, så egentlig har kampen bare handlet om det, sier Fylkesnes.

Han sier partiet ønsker både «brede» tiltak og «mer målrettede» tiltak.

Arnstad trodde tidligere i ettermiddag at det var mulig å lande en enighet i løpet av kvelden.

– Vi håper jo det. Det haster for folk å få trygghet for at de får hjelp med strømregninga, sa hun da.

SV vil ha mer enn regjeringens forslag

KOSTBART: Mange husstander i Norge varmes opp med strøm. Det blir dyrt når en kilowattime i enkelte timer bikker fem kroner inkludert nettleie og avgifter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Opprinnelig foreslo regjeringen at staten skulle dekke halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime.

Ordningen skulle omfatte forbruk i månedene fra og med desember til og med mars. Støtten gjelder forbruk opp til 5000 kilowattimer per måned. Den vil ikke gjelde hytter og fritidsboliger.

Kostnadene for dette blir på usikkert grunnlag anslått til 5 milliarder kroner.

Dette kommer på toppen av tidligere tiltak rettet mot strømkundene:

Kutt i elavgiften på 8 øre/kWh i januar, februar og mars og 1,5 øre resten av året.

Bostøtten økes med 1500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3000 kroner ekstra.

Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.

Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1200 kroner gjøres om til stipend.

SV ønsker på sin side at staten skal ta mer enn 50 prosent av regningen når strømprisen går over 70 øre/kWh. I tillegg vil partiet at flere skal omfattes av bostøtteordningen.