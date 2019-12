SV-er hevder bomsjefens Kongo-samarbeidspartner er korrupt

– Han arresterer ungdomsaktivister, han torturerer dem. Mange har mistet livet i fengsel, sier fylkestingsrepresentant for SV i Hordaland, Symphorien Pombe.

Han snakker om provinsguvernøren i Kongo, Julien Paluku Kahongya. Mannen den nåværende bomsjefen i Bergen, Trond Juvik, samarbeidet med for å innføre et elektronisk skattesystem i Goma i Kongo.

Dette er saken: Bomsjefen i Bergen styrte et skattesystem i Kongo

KORRUPSJONSANKLAGER: Selskapet Ferde-direktør Trond Juvik tidligere ledet satset millioner av kroner på et digital skatteinnkrevingssystem i Kongo. Nå hevder SV-politiker at provinsguvernøren i Kongo som den norske bomsjefen samarbeidet med, er korrupt.

Pompe er politisk flyktning fra Kongo og sjokkert over NRKs avsløring om hvordan bomsjefen i Bergen samarbeidet med Kahongya, samtidig som han var direktør i det offentlige bomselskapet Ferde.

BESTIKKELSER: Symphorien Pombe (SV) hevder Juviks samarbeidspartner i Kongo blant annet skal ha mottatt bestikkelser fra internasjonale selskaper. Foto: NRK

Det var lokalavisen Tunnelsyn som først omtalte Pombes reaksjon på saken.

Skal ha mottatt bestikkelser

NRK kunne søndag fortelle hvordan Trond Juvik innledet et prosjekt om å innføre et elektronisk skattesystem i Kongo, kun noen måneder før han ble bomsjef for det offentlige milliardselskapet Ferde.

Avtalen om å innføre skattesystemet i Kongo ble inngått mellom provinsmyndighetene og det private firmaet BTS Signal, som ble ledet av Juvik. Da Juvik ble bomsjef i det offentlige eide Ferde, fortsatte han å jobbe med prosjektet i Kongo.

En sentral samarbeidspart i skatteprosjektet var provinsguvernør og nåværende industriministeren i Kongo, Julien Kahongya.

Nå hevder SV-politiker og norsk-kongolesiske Pombe at Kahongya er korrupt og skal ha mottatt bestikkelser fra internasjonale selskaper som vil ha tilgang til naturressursene i Kongo.

– Han har styrt provinsen i tolv år, og hva har han gjort i tolv år? Han har åpent grensene for at internasjonale aktører kan plyndre mineraler fra landet, dette er godt kjent, sier han til NRK.

En BBC-dokumentar fra i fjor dokumenterer overgrep og mishandling i provinsen der den norske bomsjefen i 2018 prøvde å innføre et elektronisk skattesystem. Dokumentaren viser hvordan demonstrerende ungdom i Goma Øst i Kongo lever under konstant press fra myndighetene.

Trond Juvik på talerstolen i Kongo Du trenger javascript for å se video. Trond Juvik på talerstolen i Kongo

I BBC-dokumentaren underbygger også fjorårets fredsprisvinner Denis Mukwege, påstandene om mennene med makt i Goma-provinsen.

– Dersom de ikke får deg med på korrupsjon, setter de deg i fengsel. Kan de ikke sette deg i fengsel må du leve i eksil, eller så dreper de deg, sier Mukwege til BBC.

NUPI-forsker: – Nødt til å forholde seg til menneskene med makt

NUPI-forsker og Afrika-ekspert Morten Bøås, mener imidlertid at alle som prøver å utføre noe fornuftig i Afrika må forholde seg til menneskene med makt.

SÅNN DET ER: Man kommer ikke unna at det er slike maktpersoner du må forholde seg til i Kongo, mener NUPI-forsker Morten Bøås. Foto: NRK

– Vil du oppnå noe i et land som Kongo, utover å drive ren basal humanitær bistand, kommer vi ikke unna at det er denne typen maktfigurer du er nødt til å forholde deg til. Det reiser selvfølgelig en haug med dilemmaer, sier Bøås.

Juvik vil ikke kommentere korrupsjonsanklagene mot provinsguvernøren, men presiserer i en e-post til NRK at hovedpoenget med digitaliseringen av skattesystemet var nettopp å forhindre korrupsjon.

MOTSTAND: Bomsjef Trond Juvik forteller at de møtte motstand fra offentlige ansatte da de prøvde å innføre et elektroniske skattesystem i Kongo for å minske korrupsjonen. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Vi møtte mye motstand fra offentlige ansatte som mistet mulighetene for å «putte» penger i egen lomme, men fikk også støtte fra motkrefter som desperat ønsket å bidra til å få redusert den omfattende korrupsjonen i Kongo, skriver Juvik.

NRK har prøvd å få kontakt med Julien Paluku Kahongya uten hell.

– Må rydde opp

Symphorien Pombe mener det bør ryddes opp, og sier han vil sikre at det gjennomføres en skikkelig gransking i saken.

Det offentlig eide bomselskapet Ferde er allerede gjenstand for to granskinger etter at NRK tidligere i høst satte søkelyset på flere forhold ved selskapet.

Styret har bestilt en gransking fra advokatfirmaet Kluge mens eierne, altså fylkeskommunene, har bestilt en gransking fra rådgivningsselskapet Deloitte.

Dette skal undersøkes:

Ferde kjøpte kostbare programvarelisenser fra selskapet BTS Norway hvor Ferde-toppsjefen selv hadde eierinteresser.

Ferde kjøpte tjenester direkte fra en ledende Ferde-ansatt og et enkeltpersonforetak eid av hans kone.

Ferde sendte bilder av norske bilskilt til Kina for at de skulle bli manuelt registrert.

Advokatfirmaet Kluge skal også undersøker mulige bindinger Ferde-ansatte har hatt til andre selskap. Toppsjef og styreleder har tidligere svart at de mener virksomheten har skjedd innenfor retningslinjene for biarbeid.

I en tidligere versjon av denne saken kunne det virke som Juvik var alene om å være involvert i prosjektet i Kongo. Dette er nå presisert