– Jeg mener vi skal skru til kravene, men ikke skru igjen kranene. Jeg tror ikke det vil bli forstått, advarer Per A. Thorbjørnsen.

Den erfarne Stavanger-politikeren tror det blir tøft å drive valgkamp for Venstre i oljehovedstaden dersom Unge Venstre får det som de vil på landsmøtet i helgen.

Stridens kjerne er de 102 blokkene regjeringen lyste ut i 24. konsesjonsrunde i midten av mars (se faktaboks).

I utgangspunktet går programkomiteen inn for at «klimakonsekvensene» av letelisensene må analyseres før oljeselskapene kan gå i gang.

Men ungdomspartiet vil gå enda lenger. De mener klimakrisen gjør at hele runden må avlyses.

– Vi mener det er på tide med en omstilling av norsk oljepolitikk, og vi tar innover oss det verden har vedtatt i Parisavtalen. Oppvarmingen skal begrenses til godt under to grader, og da kan vi ikke fortsette som før, sier Tord Hustveit.

Jevn avstemning

Som Dagens Næringsliv skrev tirsdag får forslaget støtte fra den profilerte Venstre-politikeren Guri Melby, som er sentralstyremedlem og gruppeleder for Venstre i Oslo. Da landsstyret behandlet saken i starten av mars, var avstemningen svært jevn.

Lørdag skal de 222 landsmøtedelegatene som er samlet i Ålesund avgjøre saken. I et innlegg fra talerstolen vil Stavanger-politiker Thorbjørnsen ramse opp det han mener er hovedgrunnene til at forslaget bør stemmes ned:

Uforutsigbart: Han sier oljebransjen fortjener forutsigbarhet, og viser til at konsesjonene allerede er lyst ut. Tildelingene skal skje til vinteren.

Han sier oljebransjen fortjener forutsigbarhet, og viser til at konsesjonene allerede er lyst ut. Tildelingene skal skje til vinteren. Symbolpolitikk: Han mener det kun er symbolpolitikk fordi Norge kun står for én prosent av verdens oljeproduksjon. Han sier ingenting tyder på at USA og land i Midtøsten vil la mer av oljen ligge selv om Norge gjør det.

Han mener det kun er symbolpolitikk fordi Norge kun står for én prosent av verdens oljeproduksjon. Han sier ingenting tyder på at USA og land i Midtøsten vil la mer av oljen ligge selv om Norge gjør det. Mister forhandlingskort: Venstre har fått gehør for kravet om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Han mener styrken bak det kravet forsvinner dersom Venstre går inn for å stoppe alle nye oljefelt.

Dersom forslaget blir vedtatt går Venstre, i likhet med Miljøpartiet de Grønne, inn for et avgjørende brudd med norsk oljepolitikk. Thorbjørnsen hevder det vil kle partiet dårlig.

– Vi skal være et helhetlig parti. Jeg er redd for at det øyeblikket vi sier nei til 24. konsesjonsrunde så blir vi i mye større grad et reinspikka miljøparti. Det tror jeg ikke velgerne vil synes noe særlig om, sier han.

– Setter velferden på spill

Lederen i Unge Venstre er uenig. Han tror velgerne forventer at Venstre viser vei.

– Dette er gjenkjennbar Venstre-politikk. Vi har alltid vært et parti som går foran og tenker nytt, sier Hustveit.

VIKTIG: Leder i Unge Venstre, Tord Hustveit, sier oljepolitikken blir den viktigste saken for ungdomspartiet på landsmøtet. Foto: Siv Sandvik / NRK

Ifølge Hustveit er det også tunge økonomiske grunner til å si nei til 24. konsesjonsrunde. Han viser til at Det internasjonale energibyrået nå spår en oljepris som er lavere enn tidligere ventet.

– For meg handler dette både om velferd og næringsliv. Om vi investerer flere titalls milliarder i Barentshavet, og det viser seg at investeringene ikke er lønnsomme på grunn av økt klimarisiko, da setter vi jo velferden på spill.

