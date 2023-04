Stortingets finanstopper bekymret for svak krone: – Veldig sårbar

– Jeg er bekymret og det har jeg egentlig vært lenge. Kronen har vært oppsiktsvekkende svak i mange år, og har plutselig falt drastisk den siste tiden.

Det sier Sveinung Rotevatn, nestleder og finanspolitisk talsperson i Venstre.

Den norske kronen er nær rekordsvak. Og det gir konsekvenser på en rekke områder.

Ikke bare blir reiser til utlandet dyrere, men alt vi importerer av varer koster mer.

Det kan bidra til enda høyere prisvekst her hjemme, som igjen kan føre til at Norges Bank ser seg nødt til å sette opp renten enda mer.

Det bekymrer en rekke finanstopper på Stortinget.

NRK har spurt alle partiene om den svake kronekursen, og om hva de mener Norges Bank bør gjøre.

– Inflasjonsdrivende

Rotevatn frykter at den norsken kronen nå får svi for å være en liten valuta.

– I økonomisk krevende tider flykter investorene fra små, sårbare valutaer som kronen, til større, trygge valutaer som dollaren. Samtidig er det en svekket tro på kronen fremover, ettersom oljedominansen vil forsvinne.

Venstre-toppen viser også til at både USA og EU nå har høyere renter enn Norge. Det kan bidra til at kronen svekkes enda mer, mener han.

Venstres Sveinung Rotevatn er åpen for å diskutere mandatet til Norges Bank, dersom det kommer et ønske om det. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Burde Norges Bank kjøpe valuta for å styrke kronen?

– Det er et virkemiddel i verktøykassa til Norges Bank. Stortinget har gitt dem stor selvstendighet, det må de styre selv. Stortinget skal ikke blande seg for mye inn i pengepolitikken.

– Burde Stortinget tydeliggjøre hva som er mandatet til Norges Bank?

– Norges Bank har som hovedmål å holde inflasjonen lav og stabil. Nå er den svake kronen i seg selv inflasjonsdrivende. Hvis noen mener at mandatet ikke er godt nok, så er vi åpne for å diskutere det. Men det har jeg ikke hørt fra Norges Bank, sier Rotevatn.

Norges Banks mandat: Ekspandér faktaboks Mandatet for pengepolitikken er fastsatt i sentralbankloven og bestemmelse om pengepolitikken.

Det overordnede målet for pengepolitikken er å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

I bestemmelse om pengepolitikken er dette presisert ved at det operative målet skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent.

Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Kilde: Norges Banks pengepolitiske strategi

– Hele mandatet bør opp til ny vurdering

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er urolig for at kronekursen gjør «dyrtiden» verre og bidrar til å skape uforutsigbarhet.

Hun mener dagens situasjon gjør det nødvendig å se nærmere på mandatet til Norges Bank.

– Nå er ikke kronekursen i mandatet til Norges Bank, selv om det åpenbart henger sammen med inflasjonen og rentesettingen.

– Så mener SV at hele mandatet bør opp til ny vurdering i lys av dagens økonomiske situasjon. Da må det også vurderes om kronekursen skal være en del av det, sier Kaski.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener hele mandatet til Norges Bank nå bør vurderes på nytt. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

I et forslag til Stortinget ber SV regjeringen om å se nærmere på mandatet til Norges Bank.

Konkret vil partiet vurdere nivået og vektingen av inflasjonsmålet, tydeliggjøre at hensynet til lav arbeidsledighet er likestilt med inflasjonsmålet, og gjøre grønn omstilling til en del av formålet.

SVs forslag: Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen vurdere om nivået på, og/eller vektleggingen av, inflasjonsmålet i pengepolitikken bør endres, og melde tilbake til Stortinget i løpet av 2023. Stortinget ber regjeringen gjøre omstilling til nullutslippssamfunnet til del av formålet til Norges Bank. Stortinget ber regjeringen snarest tydeliggjøre overfor Norges Bank at hensynet til sysselsetting og produksjon er likestilt med hensynet til stabil pengeverdi i dagens formålsparagraf. Forslagsstillere: Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Ingrid Fiskaa og Freddy André Øvstegård

I 2018 endret Finansdepartementet forskriften for pengepolitikken, med mål om å modernisere den.

Da ble det presisert at pengepolitikken i praksis kan sidestille inflasjonsmålet og hensynet til realøkonomien, som kan bety økonomisk vekst og å sikre flest mulig i jobb.

Sist gang forskriften ble endret før det var i 2001.

– Kriser vi ikke har sett før

Den svake kronen bekymrer også Marie Sneve Martinussen. Hun er nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt.

– Akkurat nå forsterker den lave kronekursen en alvorlig priskrise for folk flest, sier hun.

Martinussen mener Norges Banks rentesetting har vært for «aggressiv».

– Folk med store lån og lave inntekter sliter allerede med å få endene til å møtes. Da er det helt ulogisk når sentralbanksjefen har argumentert med at renta må opp for å redusere etterspørselen i Norge.

Rødts Marie Sneve Martinussen mener det er behov for en politisk diskusjon om renter, kronekurs og inflasjon. Foto: William Jobling / NRK

De siste årene har norsk- og internasjonal økonomi gjennomgått kriser vi ikke har sett før, påpeker Martinussen.

– Vi trenger en politisk diskusjon om hvordan vi kan unngå at relativt abstrakte konsepter som rente, kronekurs og inflasjon faktisk ender opp med å gjøre folk fattigere.

Finanspolitisk talsperson i MDG, Lan Marie Berg, mener det på sikt kan bli nødvendig for Norges Bank å ta i bruk sterkere grep for å få kontroll på kronekursen.

– Sånn situasjonen ser ut nå ser jeg ikke at det skal være grunn til å starte med valutakjøp for å styrke kronen. Men om kronen svekker seg videre så vil det kunne være nødvendig å vurdere valutakjøp, sier hun.

Lan Marie Berg i MDG utelukker ikke at valutakjøp kan bli aktuelt på sikt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvor svak må kronen bli før det blir nødvendig å vurdere valutakjøp?

– Jeg tror ikke det er fornuftig å sette et tak. Da risikerer du spekulasjoner mot kronen, og taket kan bli en selvoppfyllende profeti, sier Berg.

Dersom spekulanter i finansmarkedene vet at Norges Bank kommer til å kjøpe kroner for å støtte valutaen, kan det åpne for spekulative angrep mot kronen. Da kan man risikere at Norges Bank bruker penger til ingen nytte.

Mener regjeringens politikk kan svekke kronen

Også Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi er bekymret for den svake kronekursen. Samtidig er han forsiktig med å blande seg inn i Norges Banks vurderinger.

– Norges Bank må vurdere hvilke tiltak som er aktuelle. De må gjøre sine egne vurderinger innenfor sitt mandat.

Frps Hans Andreas Limi mener regjeringens politikk kan bidra til å svekke kronen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I stedet gir han et spark til regjeringen:

– Regjeringens politikk, med uforutsigbare endringer i rammebetingelsene for investeringer i Norge og på sokkelen, kan også bidra til svekket kronekurs, sier Limi.

Se H, KrF og Ap sine svar her: Ekspandér faktaboks Helge Orten, finanspolitisk talsperson i Høyre En svak kronekurs har flere effekter. Det gjør at importen blir dyrere og kan bidra til å holde inflasjonen oppe, samtidig som det styrker norsk eksport. Norges Bank har ansvaret for pengepolitikken og styrer den basert på de målene som er satt. Kjell-Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF Penge- og valutapolitikken er Norges Banks ansvar. Jeg har tillit til at banken utøver dette ansvaret på en god måte.

Jeg har tillit til at Norges Bank håndterer dette på en god måte, men mener regjeringen burde gjort mer for å hjelpe dem som har det tøffest akkurat nå. Arbeiderpartiets stortingsgruppe viser til Finansdepartementet for svar.

NRK har sendt flere konkrete spørsmål om denne saken til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han har ikke besvart spørsmålene.

I en e-post fra Finansdepartementet skriver statssekretær Erlend Grimstad (Sp) at det aller viktigste for regjeringen er å skape mest mulig trygghet for folks økonomi og arbeidsplasser.

– Det er Norges Bank som har ansvaret for å gjennomføre pengepolitikken, innenfor de rammer mandatet for pengepolitikken setter. Jeg har tillit til at Norges Bank løser sitt oppdrag på en god måte, skriver han.

Grimstad viser til at bedriftsinvesteringene i Norge i fjor økte med nesten 15 prosent, og at det ble skapt over 100.000 nye jobber i privat sektor i året som gikk.

Mener kronen er sårbar

Rotevatn i Venstre benytter anledningen til å komme med en refleksjon:

– I veldig mange år har de fleste ment at det er en styrke for Norge å ha en egen valuta, og at det gir mange fordeler. Men det som skjer nå viser at det også er noen baksider. Den norske kronen blir veldig sårbar.

– Mener du at Norge bør gå over til euro?

– Det jeg sier er at de som ensidig har hyllet det å ha en egen valuta, nå får se baksiden av det.