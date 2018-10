Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp

– Keshvari har meddelt Oslo-partiet at han trekker seg som leder i Oslo, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NRK.

Det betyr at Tone Ims Larssen overtar som leder i Oslo Fremskrittsparti.

Det var i går Aftenposten avslørte at stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har levert reiseregninger for reiser som ikke har funnet sted.

Siden høsten 2016 er det levert reiseregninger for 290.000 kroner der det ikke er levert dokumentasjon på at reisene faktisk har skjedd. Keshvari har innrømmet og beklaget og er sykmeldt.

Betydelig knekk

– Det er en sak som er veldig beklagelig, og det som Keshvari har gjort er helt uakseptabelt. Keshvari har begått et tillitsbrudd. Det får konsekvenser for ham som politiker.

– Hans videre karriere som politiker har fått seg en betydelig knekk gjennom det som har skjedd, sier Hans Andreas Limi.

– Samtidig er det viktig å understreke at det er viktig å ta vare på Keshvari som kollega. Det er klart at dette er en stor personlig belastning for ham. Vi må ta ting i tur og orden.

– Jeg er glad Keshvari har tatt et initiativ for å få ryddet opp i det økonomiske slik at Stortingets administrasjon sammen med Keshvari kan gå gjennom hans reiseregninger og se hva som er utbetalt uriktig.

Kan miste plassen i kontrollkomiteen

Limi sier at Keshvaris verv i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil bli diskutert internt.

– Det er helt naturlig at vi ser på komitéplassering. Han er også møtende vararepresentant på Stortinget. Den posisjonen vil han uansett beholde ut denne perioden. Er du innvalgt, så er du innvalgt.

– Er det aktuelt å suspendere ham?

– Vi må avvente og se hva Stortinget gjør. Det er de som må ta de nødvendige skritt her og vurdere om de skal gå til en politianmeldelse eller vurdere hvordan de skal gå videre.

– Så vil vi i henhold til våre vedtekter ha bestemmelser for hva som skjer hvis det for eksempel blir en politianmeldelse.

– Er du overrasket over det som har skjedd?

– Jeg syns det hele er veldig trist, og jeg er veldig overrasket. Det slo jo ned som en bombe, sier Hans Andreas Limi.

– Klokt

Også finansminister og Frp-leder Siv Jensen er orientert om at Keshvari nå trekker seg.

– Jeg tror dette er klokt i den situasjonen han nå er i, men det er viktig for meg å si at han også personlig har det vanskelig. Vi må øve omsorg for et medmenneske i en veldig vanskelig situasjon, sier hun.

Jensen vil ikke gå inn på hva slags konsekvenser denne saken vil ha for Keshvari, men at partiet skal se nærmere på saken.

– Vi må vurdere dette i lyset av vårt interne regelverk i henhold til tillitsverv, sier hun.