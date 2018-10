Siv Jensen: – Vil få konsekvenser for Keshvaris karriere

– Dette er helt uakseptabelt og et alvorlig tillitsbrudd. Dette er et svik mot den tilliten han er vist som stortingsrepresentant og FrP-politiker. Jeg er glad for at Mazyar Keshvari innrømmer forholdene og beklager, skriver Siv Jensen i en epost til NRK.

Ifølge Aftenposten innrømmer Keshvari å ha fått utbetalt penger han ikke hadde krav på. Hvor høyt beløp det er snakk om er uklart, men i perioden november 2016 til august 2018 skal Frp-politikeren ha levert inn udokumenterte reiseregninger for til sammen 290.000 kroner, skriver avisa.

– Dette er en svært alvorlig sak det må ryddes opp i. Samtidig er Mazyar en nær kollega som står i en svært vanskelig sak, så vi er også opptatt av å ta vare på han, skriver partilederen.

Statsmininsteren: – Uheldig

Keshvari har sittet som vara for Siv Jensen på Stortinget mens hun har vært finansmininster. I tillegg er han medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Siv Jensen mener partikollegaen har misbrukt tilliten man har som politiker:

– Jeg mener politikere skal behandles som folk flest, men det er Stortinget som må ta den beslutningen basert på hvordan de vurderer saken. Denne saken får konsekvenser for Mazyar Keshvaris politiske karriere. Som politiker er du avhengig av tillit. Den tilliten har Mazyar Keshvari misbrukt.

Jensen utdyper ikke hvilke konkrete politiske konsekvenser det kan være snakk om.

– Dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Mazyar Keshvari. Som parti vil vi følge opp det partimessige i våre organer. Han er for tiden sykmeldt og ikke aktiv i noen verv.

Til NRK sier statsminister Erna Solberg (H) at saken er uheldig:

– Saken er uheldig for tilliten til politikere. Det er Stortingets oppgave å håndtere dette. Det dreier seg om en representant fra ett av regjeringspartiene.

Foto: Philip Lote / NRK

– Innstilt på å betale tilbake

Keshvari selv ønsker ikke å uttale seg i media, sier hans advokat Arve Lønnum:

– Han har det ikke bra nå, men er innstilt på å betale tilbake. Det handler bare om å finne ut hva beløpet og hva fakta er. Vi skal gjennomgå saken med stortingsadministrasjonen og finne fram til et tall, så han snarest får tilbakebetalt.

Torsdag ba Rødt-politiker Bjørnar Moxnes Stortingets representantskap om å politianmelde saken.

Også tidligere Frp-er Jan Arild Snoen i Minerva mener dette må anmelds, på lik linje med at Nav anmelder klianter som urettmessig tilegner seg felleskapets penger.

Keshvari beklager igjennom sin advokat til kolleger veljerar og skattebetalere.

Lønnum sier til NRK at de så langt ikke er kjent med at det foreligger noen politianmeldelse.

– Det ser vi heller ingen grunn til at skal komme. Det vil være meningsløst så lenge saken dreier seg om at han har fått utbetalt for mye penger, som han vil betale tilbake, sier Lønnum.