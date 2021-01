Høringen skal holdes 15. februar.

Det ble klart under kontroll- og konstitusjonskomiteens møte i ettermiddag.

De bestemte da å undersøke om regjeringen kan ha tilbakeholdt vesentlig informasjon i forkant av at Stortinget ga grønt lys for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst i 2013.

To tidligere olje- og energiministre – Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp) – er kalt inn til høringen. Borten Moe hadde ministerposten da rapporten ikke ble levert.

KALT INN: Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) er blant navnene på høringslisten. Foto: Jonathan Berger

I tillegg er en rekke topper fra både Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet (OED) blant navnene på høringslisten, men også personer lenger ned i byråkratiet.

Flere som er kalt inn er gjengangere i e-post-utvekslingene om rapporten.

Her er noen av dem som blir kalt inn til høringen:

Ola Borten Moe, tidligere olje- og energiminister

Åslaug Haga, tidligere olje- og energiminister

Ingrid Sølvberg, direktør i Oljedirektoratet

Bente Nyland, tidligere direktør i Oljedirektoratet

Sissel Eriksen, tidligere letedirektør i Oljedirektoratet

Benvenutta Henriksen, underdirektør i Oljedirektoratet

Terje Sørenes, fagkoordinator i Oljedirektoratet

Lars Erik Aamot, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet

Gaute Erichsen, underdirektør i Olje- og energidepartementet

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen var tilstede under dagens møte.

– Det er uvanlig at vi ber folk i disse stillingene inn på denne måten. Men vi frykter en ukultur i oljebyråkratiet der det filtreres informasjon, redigeres i rapporter, til syvende og sist for Stortinget. En ting er å vite hva Borten Moe visste, men vi er nødt å sette flombelysningen på det som er en stat i staten. Et mektig oljebyråkrati, sier Øvstegård.

Bakgrunnen for saken er NRKs avsløring om en ukjent rapport om verdien av olje og gass i Barentshavet sørøst. Rapporten viste at oljevirksomheten kunne bli et tapsprosjekt, men ble ikke lagt frem for Stortinget da saken ble behandlet.

Dokumentene ble først kjent da Høyesterett skulle behandle klimasøksmålet i høst. Informasjonen ble da heftig debattert i rettssalen.

Les saken her: Holdt tilbake rapport om at olje i nord kunne gi milliardtap

Borten Moe: – Uproblematisk

Olje- og energidepartementet var involvert i arbeidet med rapporten.

Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt at han ikke kjente til den, og omtaler den i dag som et internt arbeidsdokument.

– Kjernen i dette er at før man åpner et område, vet man ikke hva som er der. Det gjør det nesten umulig å komme med en verdifastsettelse av hva som eventuelt er der, har Moe tidligere uttalt til NRK.

PÅ PLASS: Under to år etter at grensen mot Russland ble trukket var olje- og energiminister i 2013 Ola Borten Moe (Sp) på plass i Hammerfest for å åpne den sørlige delen områdene i Barentshavet. Få måneder senere gikk Stortinget inn for at også Barentshavet sørøst skulle åpnes for oljevirksomhet. Foto: Robin Mortensen

Han mener Stortinget fikk all vesentlig informasjon før avgjørelsen ble tatt, og at de omstridte dokumentene har liten verdi. Moe sa også at det hadde vært uproblematisk for ham å sende inn rapporten om han hadde visst om den.

– Da måtte man sagt som sant var at det var så mange usikkerhetsmomenter og så mye vi ikke vet at denne informasjonen har svært begrenset, om noen, verdi.

Fikk ikke svarene de trengte

Kontrollkomiteen har tidligere sendt spørsmål til dagens olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun kunne imidlertid ikke svare på flere av spørsmålene, og viste til at de gjaldt forhold tilbake i tid.