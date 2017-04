– På område etter område har ulike representanter for Arbeiderpartiet annonsert at de skal reversere den politikken regjeringen står for. Så merker jeg meg at Jonas har begynt å ro litt når det har blitt litt ubehagelig, sa statsminister Erna Solberg i en duell med Støre i dag.

For under debatten i dag sa Støre:

– Reverseringsordet, Erna, finnes ikke i mitt vokabular. Det er dere som reverserer Norges evne til å møte den utviklingen som ligger foran.

Et kort søk i NRK sine arkiver viser at Ap har brukt ordet reversere flittig i 2017:

«Ta bort» i stedet for «reversere»

I mangel på ordet reversere har nå Arbeiderpartiet funnet andre uttrykk som for eksempel «ta bort».

– Når jeg blir statsminister skal jeg se på status for de reformene du har satt i gang, og så skal vi sørge for at vi tar bort det som er tullete. Det er tullete ting som er foreslått. Det er små reformer som egentlig ikke biter ordentlig, sa Støre.

MENER STØRE ROR: Erna Solberg (H) mener Erna Solberg nå ror seg bort fra ordet reversere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Og når det gjelder skatteletter skal Ap ikke lenger «reversere», men «ta tilbake».

Når jeg blir statsminister skal jeg se på status for de reformene du har satt i gang, og så skal vi sørge for at vi tar bort det som er tullete. Jonas Gahr Støre, Ap-leder

– Skattelettelsene har gått til de med høye inntekter. I neste periode sier vi at med de oppgavene vi står overfor, det vi skal finansiere med flere eldre, med teknologistøtte og digitalisering i offentlig sektor da vil vi kunne ta tilbake to tredjedeler av de skattekuttene, sa Støre.

Skatt var et sentralt tema da de to møtte hverandre til statsministerduell tirsdag under arrangementet Finansnæringens dag.