Støre: Frp og Høyre står i veien for den norske modellen

Støre åpnet talen med å fastslå at det er Aps plikt å kritisere regjeringen, noe han deretter brukte deler av talen på å gjøre. Spesielt arbeidsliv opptok Ap-lederen. Han mener Høyre og Frp står i veien for den norske samfunnsmodellen om trygghet for og i arbeid og små forskjeller i befolkningen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre møter unge sommerleirdeltagere fra AUF etter talen på Utøya. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også: AUFs krav til Støre

– De økonomiske forskjellene øker, og regjeringen gjør vondt verre. De tar ikke kraftige grep for å få ledigheten ned, sa Støre.

Han kritiserte også regjeringen for å ikke prioritere klima, og lovte at Ap skal gjøre klima til prioritering nummer én hvis de vinner valget.

Les også: Hadia Tajik drømmer ikke om å bli statsminister

Etter Ap-lederens innledning skulle AUF-erne i bakken utfordre partilederen i viktige saker. AUF-leder Mani Hussaini har tidligere lovet å opprettholde tradisjonen med tøffe spørsmål til Støre.

– Ingen Ap-leder kommer til Utøya bare for å bli tatt bilde av og få masse applaus. AUF er partiets salt, og vi føler det som en plikt og en ære å stille tøffe krav til partiledelsen, sa Hussaini torsdag.